Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

К детям известных родители с самого рождения приковано внимание. Обществу нравится наблюдать за ростом и изменениями в жизни детворы своих кумиров.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас снимки, как изменились дети украинских селебрити.
Старшему сыну Екатерины Илье 21 год. В настоящее время юноша учится в США, в University of Maryland. Там он изучает IT и искусственный интеллект.
В своем Instagram звездная мама время от времени делится фото со взрослым Ильей и архивными снимками с сыном.
Сын Екатерины Осадчей Илья (фото:instagram.com/kosadcha)
Единственному сыну певицы уже 15 лет. Парень учится в элитной школе Лондона Repton Preparatory School.
Тина периодически публикует общие фото с ребенком по видеосвязи и добавляет, что очень скучает по Вениамину.
Сын Тины Кароль Вениамин (фото:instagram.com/tina_karol)
Старший ребенок Маши – не публичная девушка. Новые фото Наны редко возникают в соцсетях мамы, поэтому каждое ее появление привлекает внимание публики.
В этом году юной леди исполнилось 20 лет. Нана тоже учиться заграницей, в Канадском колледже.
Дочь Маши Ефросининой Нана (фото:instagram.com/mashaefrosinina)
Пятнадцатилетний сын Алексея сейчас уехал на лето в США к своему папе.
В детстве у парня проявлялся интерес к музыке, сейчас Андрей активно интересуется баскетболом.
Сын Алексея Потапенко Андрей (фото:instagram.com/potapchiq)
Сын Алексея Потапенко Андрей (фото: instagram.com/realpotap)
Старшая дочь ведущей, Злата Митчелл, часто появляется в заглавиях СМИ. Восемнадцатилетняя девушка любит выставлять свои яркие фото в Instagram.
Злата изменилась до неузнаваемости. Блондинка от природы, сейчас окрасилась в темный цвет и экспериментирует со стилем.
Сейчас Злата самостоятельно проживает в Лос-Анджелесе.
Ранее мы рассказывали о том, как выглядела звезда "Бриджетонов" до участия в сериале.
Также мы писали о том, как изменилась актриса, сыгравшая Пэм из сериала "Офис".
При создании материала были использованы источники: публикация Катерины Осадчей в Instagram, публикация Тины Кароль в Instagram, публикация Маши Ефросининой в Instagram, публикация Алексея Потапенко в Instagram, публикация Андрея Потапенко в Instagram, публикация Златы Митчелл в Instagram.