Якою була зірка "Бріджертонів" до серіалу: ніби інша людина (фото)

Нікола Кохлан, яка стала зіркою нового сезону "Бріджертонів" та розкрилася як неймовірно чуттєва актриса, у минулому була зовсім іншою. Звісно, це легко помітити навіть у першому чи другоме сезоні серіалу, але ще більшу різницю ви побачите, коли дізнаєтся, якою вона була до популярності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який вигляд мала Кохлан ще декілька років тому.

Пенелопа з "Бріджертонів" - який вигляд має актриса у реальному житті

Мало хто знає, але актрисі 37 років. У серіалі вона грає юну Пенелопу, яка ховає свої справжні почуття та розкривала чужі таємниці під маскою Леді Віслдаун.

Як змінювалася Пенелопа у серіалі "Бріджертони" (скріншоти)

У звичайному житті Нікола, звісно ж, не носить бальні сукні, корсети та перуку. Насправді вона білявка. І акторка обирає стильні "луки", які підкреслюють її форми й вишуканий смак.

Нікола Кохлан зараз (фото: instagram.com/nicolacoughlan)

Якою була Кохлан у минулому

Втім, Кохлан не завжди була такою. Ще декілька років тому, до початку "Бріджертонів", актриса ніби соромилася камери. Вона вже знімалася у серіалах, але тоді не могла похизуватися яскравими "луками" та стильними зачісками.

Нікола носила каре й обирала одяг, який приховував її фігуру. Вона поступово почала змінюватися, коли приміряла на себе роль Пенелопи.

Кохлан на початку зйомок у "Бріджертонах" (фото: instagram.com/nicolacoughlan)

Ба більше, до серіалу, який підкорив глядачів з усього світу, Кохлан нечасто робила фото. Вона рідко ділилася селфі або ж кадрами свого життя, при цьому не робила професійні фотосесії.

У цій дівчинці важко впізнати впевнену у собі та стильну зірку, якою Нікола стала зараз. І ці зміни точно на краще, адже актриса отримала шанс для стрімкого зльоту до слави.

Кохлан у минулому (фото: instagram.com/nicolacoughlan)