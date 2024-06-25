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Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Вторник 25 июня 2024 20:00
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Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото) Потап, Маша Ефросинина, Оля Фреймут (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

К детям известных родители с самого рождения приковано внимание. Обществу нравится наблюдать за ростом и изменениями в жизни детворы своих кумиров.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас снимки, как изменились дети украинских селебрити.

Сын Екатерины Осадчей

Старшему сыну Екатерины Илье 21 год. В настоящее время юноша учится в США, в University of Maryland. Там он изучает IT и искусственный интеллект.

В своем Instagram звездная мама время от времени делится фото со взрослым Ильей и архивными снимками с сыном.

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото) Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Сын Екатерины Осадчей Илья (фото:instagram.com/kosadcha)

Сын Тины Кароль

Единственному сыну певицы уже 15 лет. Парень учится в элитной школе Лондона Repton Preparatory School.

Тина периодически публикует общие фото с ребенком по видеосвязи и добавляет, что очень скучает по Вениамину.

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Сын Тины Кароль Вениамин (фото:instagram.com/tina_karol)

Дочь Маши Ефросининой

Старший ребенок Маши – не публичная девушка. Новые фото Наны редко возникают в соцсетях мамы, поэтому каждое ее появление привлекает внимание публики.

В этом году юной леди исполнилось 20 лет. Нана тоже учиться заграницей, в Канадском колледже.

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Дочь Маши Ефросининой Нана (фото:instagram.com/mashaefrosinina)

Сын Потапа

Пятнадцатилетний сын Алексея сейчас уехал на лето в США к своему папе.

В детстве у парня проявлялся интерес к музыке, сейчас Андрей активно интересуется баскетболом.

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Сын Алексея Потапенко Андрей (фото:instagram.com/potapchiq) Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Сын Алексея Потапенко Андрей (фото: instagram.com/realpotap)

Дочь Оли Фреймут

Старшая дочь ведущей, Злата Митчелл, часто появляется в заглавиях СМИ. Восемнадцатилетняя девушка любит выставлять свои яркие фото в Instagram.

Злата изменилась до неузнаваемости. Блондинка от природы, сейчас окрасилась в темный цвет и экспериментирует со стилем.

Сейчас Злата самостоятельно проживает в Лос-Анджелесе.

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)

Уже такие взрослые! Дети украинских звезд изменились до неузнаваемости (фото)Дочь Оли Фреймут Злата (фото:instagram.com/zlata_mitchell)

Ранее мы рассказывали о том, как выглядела звезда "Бриджетонов" до участия в сериале.

Также мы писали о том, как изменилась актриса, сыгравшая Пэм из сериала "Офис".

При создании материала были использованы источники: публикация Катерины Осадчей в Instagram, публикация Тины Кароль в Instagram, публикация Маши Ефросининой в Instagram, публикация Алексея Потапенко в Instagram, публикация Андрея Потапенко в Instagram, публикация Златы Митчелл в Instagram.

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