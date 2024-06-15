Вже скоро перша літня Повня: що потрібно зробити для залучення щастя, а що - заборонено
Вже ось-ось настане перша літня Повня, яку ще називають Полуничною. І вона може залучити до життя людей щастя, якщо правильно розпланувати свої дії у важливий день.
Що можна і не можна робити на Повний місяць, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Joy Pup.
Коли буде Повний місяць у червні
Місяць увійде до цієї фази вже 22 червня, о 4:07. І до цієї події варто підготуватися.
Цього разу Повня пройде у знаку Козерога. А це означає, що багато хто отримає шанс досягти своїх цілей. 10-ий знак Зодіаку допомагає у вирішенні складних питань та сприяє кар'єрному зростанню.
Що не можна робити на Повний місяць
Перед і після Повнею варто утриматися від деяких дій. Все через те, що вони можуть прикликати біду і повністю "нейтралізувати" весь позитивний вплив.
Не варто робити таке:
- сваритися та плести інтриги - все погане повернеться, а тому емоції потрібно тримати під контролем
- починати щось нове - відкладіть плани на важливі справи, успіху все одно не буде
- витрачати багато грошей - фінансові вкладення можуть призвести до краху та злиднів.
Що зробити на Повню для залучення щастя
Щоб успіх прийшов у ваше життя і подарував чимало чудес, потрібно зайнятися цим:
- завершіть усі важливі проекти
- роздайте борги
- виконайте всі обіцянки
- звільніть свій простір від усього старого та непотрібного
- займіться своїм здоров'ям
- детально розпишіть свої цілі та складіть план, якого потім потрібно дотримуватися
- не бійтеся мріяти та ставити перед собою великі цілі.
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