Уже скоро первое летнее Полнолуние: что нужно сделать для привлечения счастья, а что - запрещено

Уже вот-вот наступит первое летнее Полнолуние, которое еще называют Клубничным. И оно может привлечь в жизнь людей счастье, если правильно распланировать свои действия в важный день.

Что можно и нельзя делать на Полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup .

Когда будет Полнолуние в июне

Луна войдет в эту фазу уже 22 июня, в 4:07. И к этому событию стоит подготовиться.

В этот раз Полнолуние пройдет в знаке Козерога. А это значит, что многие получат шанс добиться своих целей. 10-тый знак Зодиака помогает в решении сложных вопросов и способствует карьерному росту.

Что нельзя делать на Полнолуние

Перед и после Полнолунием стоит воздержаться от некоторых действий. Все из-за того, что они могут навлечь беду и полностью "нейтрализовать" все позитивное влияние.

Не стоит делать следующее:

ссориться и плести интриги - все плохое вернется, а потому эмоции нужно держать под контролем

начинать что-то новое - отложите планы на важные дела, успеха все равно не будет

тратить много денег - финансовые вложения могут привести к краху и нищете.

Что сделать на Полнолуние для привлечения счастья

Чтобы удача пришла в вашу жизнь и подарила немало чудес, нужно заняться этим: