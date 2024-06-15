Уже скоро первое летнее Полнолуние: что нужно сделать для привлечения счастья, а что - запрещено
Уже вот-вот наступит первое летнее Полнолуние, которое еще называют Клубничным. И оно может привлечь в жизнь людей счастье, если правильно распланировать свои действия в важный день.
Что можно и нельзя делать на Полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.
Когда будет Полнолуние в июне
Луна войдет в эту фазу уже 22 июня, в 4:07. И к этому событию стоит подготовиться.
В этот раз Полнолуние пройдет в знаке Козерога. А это значит, что многие получат шанс добиться своих целей. 10-тый знак Зодиака помогает в решении сложных вопросов и способствует карьерному росту.
Что нельзя делать на Полнолуние
Перед и после Полнолунием стоит воздержаться от некоторых действий. Все из-за того, что они могут навлечь беду и полностью "нейтрализовать" все позитивное влияние.
Не стоит делать следующее:
- ссориться и плести интриги - все плохое вернется, а потому эмоции нужно держать под контролем
- начинать что-то новое - отложите планы на важные дела, успеха все равно не будет
- тратить много денег - финансовые вложения могут привести к краху и нищете.
Что сделать на Полнолуние для привлечения счастья
Чтобы удача пришла в вашу жизнь и подарила немало чудес, нужно заняться этим:
- завершите все важные проекты
- раздайте долги
- выполните все обещания
- освободите свое пространство от всего старого и ненужного
- займитесь своим здоровьем
- детально распишите свои цели и составьте план, которого затем нужно придерживаться
- не бойтесь мечтать и ставить перед собой большие цели.
К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака постоянно обо всем забывают.
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