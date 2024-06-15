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Уже скоро первое летнее Полнолуние: что нужно сделать для привлечения счастья, а что - запрещено

Суббота 15 июня 2024 20:08
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Уже скоро первое летнее Полнолуние: что нужно сделать для привлечения счастья, а что - запрещено Когла будет Полнолуние в июне (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Уже вот-вот наступит первое летнее Полнолуние, которое еще называют Клубничным. И оно может привлечь в жизнь людей счастье, если правильно распланировать свои действия в важный день.

Что можно и нельзя делать на Полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.

Когда будет Полнолуние в июне

Луна войдет в эту фазу уже 22 июня, в 4:07. И к этому событию стоит подготовиться.

В этот раз Полнолуние пройдет в знаке Козерога. А это значит, что многие получат шанс добиться своих целей. 10-тый знак Зодиака помогает в решении сложных вопросов и способствует карьерному росту.

Что нельзя делать на Полнолуние

Перед и после Полнолунием стоит воздержаться от некоторых действий. Все из-за того, что они могут навлечь беду и полностью "нейтрализовать" все позитивное влияние.

Не стоит делать следующее:

  • ссориться и плести интриги - все плохое вернется, а потому эмоции нужно держать под контролем
  • начинать что-то новое - отложите планы на важные дела, успеха все равно не будет
  • тратить много денег - финансовые вложения могут привести к краху и нищете.

Что сделать на Полнолуние для привлечения счастья

Чтобы удача пришла в вашу жизнь и подарила немало чудес, нужно заняться этим:

  • завершите все важные проекты
  • раздайте долги
  • выполните все обещания
  • освободите свое пространство от всего старого и ненужного
  • займитесь своим здоровьем
  • детально распишите свои цели и составьте план, которого затем нужно придерживаться
  • не бойтесь мечтать и ставить перед собой большие цели.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака постоянно обо всем забывают.

Помимо этого, недавно стало известно, что только три знака Зодиака встретят свою судьбу.

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