Вже почалося: українці спостерігають сонячне затемнення (фото)

Спостерігати це природне явище можуть люди в різних регіонах країни. Звісно, якщо дозволяє погода.

Зазначимо, що часткове сонячне затемнення означає, що Місяць закриває лише частину Сонця.

У мережі вже з'явились фото сонячного затемнення в Одесі. Максимальної фази досягне приблизно о 13:41. У цей час Місяць закриє диск Сонця на 57%.

Водночас максимальне затемнення - 69% сонячного диска буде у Харкові.

Друге і останнє цьогорічне сонячне затемнення можна буде побачити лише з деяких ділянок Землі - переважно з частини Європи, Африки та Азії.

Додамо, що не можна спостерігати за затемненням через бінокль, телескоп, якісь окуляри, зокрема сонцезахисні. Це може зашкодити очам. Краще вибрати закопчене скло.

Сонячне затемнення в Україні (t.me/truexanewsua)