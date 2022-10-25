Вже почалося: українці спостерігають сонячне затемнення (фото)

25 жовтня 2022 року на території України можна спостерігати часткове сонячне затемнення, яке розпочалося об 11:58 (за Київським часом).
Фото та відео унікального явища вже з'явились у мережі.
Спостерігати це природне явище можуть люди в різних регіонах країни. Звісно, якщо дозволяє погода.
Зазначимо, що часткове сонячне затемнення означає, що Місяць закриває лише частину Сонця.
У мережі вже з'явились фото сонячного затемнення в Одесі. Максимальної фази досягне приблизно о 13:41. У цей час Місяць закриє диск Сонця на 57%.
Водночас максимальне затемнення - 69% сонячного диска буде у Харкові.
Друге і останнє цьогорічне сонячне затемнення можна буде побачити лише з деяких ділянок Землі - переважно з частини Європи, Африки та Азії.
Додамо, що не можна спостерігати за затемненням через бінокль, телескоп, якісь окуляри, зокрема сонцезахисні. Це може зашкодити очам. Краще вибрати закопчене скло.
Раніше ми повідомляли, які дні в жовтні 2022 року будуть найнебезпечнішими, а які - вдалими.
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