Уже началось: украинцы наблюдают солнечное затмение (фото)

Наблюдать это природное явление могут люди в разных регионах страны. Конечно, если разрешает погода.

Отметим, что частичное солнечное затмение означает, что Луна закрывает только часть Солнца.

В сети уже появилось фото солнечного затмения в Одессе. Максимальная фаза достигнет примерно в 13:41. В это время Луна закроет диск Солнца на 57%.

В то же время максимальное затемнение - 69% солнечного диска будет в Харькове.

Второе и последнее солнечное затемнение можно будет увидеть только с некоторых участков Земли - преимущественно из части Европы, Африки и Азии.

Добавим, что нельзя наблюдать за затемнением через бинокль, телескоп, очки, в частности солнцезащитные. Это может повредить глазам. Лучше выбрать закопченное стекло.

Солнечное затмение в Украине (t.me/truexanewsua)