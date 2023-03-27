Просили пробачити: батько зґвалтованої дівчинки з Закарпаття зробив першу заяву

Батько зґвалтованої дівчинки вперше дав коментар

Віктор прокоментував скандальне рішення Воловецького суду, який не став відправляти за ґрати трьох злочинців. Скандал уже почав набирати обертів і зараз справа знаходиться під контролем омбудсмена, міністра освіти та прокуратури.

"Я хочу йти далі в цій справі, поки не буде справедливого вироку. На місці нічого не залишається, продовжуємо боротися за справедливість. Хочу подякувати всій країні за підтримку. Вимагатимуть максимального терміну для ґвалтівників. Спочатку справа була за однією статтею, а в останній момент виявилось, що їм дали по два роки умовно", - сказав Віктор.

Він пояснив, що на суді вирішили, що під час насильства проникнення в дівчинку не було, тому змінили статтю звинувачення - "були сексуальні дії без проникнення".

Вже були спроби просити вибачення

Віктор повідомив, що з боку обвинувачених вже були спроби просити вибачення у його дочки.

"До нас були звернення від того боку з проханням пробачити. Підходили до мене з проханням пробачити. Прощення не буде, все буде до кінця, в суворому порядку, по максимуму. Я збираюся їхати з донькою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", - додав чоловік.

Голови чиновників на Закарпатті можуть полетіти

Ця резонансна справа може спричинити звільнення багатьох чиновників на Закарпатті, які не відреагували належним чином на злочин проти дитини.

Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко на своїй сторінці у Facebook заявив, що працівники територіальної громади, які є фігурантами справи, мають бути не лише звільнені, а й відповісти згідно із законодавством.

"Вища рада правосуддя має розібратися із суддею, яка винесла вирок. Обласна прокуратура негайно має створити комісію та розслідувати дії свого місцевого підрозділу. Щодо місцевої територіальної громади: працівники освіти, служби у справах неповнолітніх, які фігурують у справі, мають бути звільнені з роботи, вони мають відповісти за свої дії", - пише Чубірко.

Він додав, що Закарпатська обласна рада готова надати постраждалій дівчинці можливість навчатися в одній із комунальних установ області, де вона буде забезпечена проживанням, харчуванням та належними умовами.

Чубірко дуже різко висловився з приводу роботи суду та територіальної громади та розповів, що напередодні суду над ґвалтівниками, там було відпущено хабарника, голову ОТГ.

"Ця історія буде вічно продовжуватись, доки не почнемо карати. За що відповідає керівник освіти, за що відповідають соціальні служби в ОТГ. Вони просто отримують погану зарплату після децентралізації, ні за що не відповідають і відбуваються такі речі. Я вважаю, що вони повинні написати заяви та просто піти геть звідти. Це буде чесно та справедливо", - вважає голова Закарпатської обласної ради.

Що відомо про групове зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті

Злочин стався ще півтора року тому у селі Верхні Ворота Мукачівського району Закарпатської області. Троє хлопців (два 15-річні брати та їх 14-річний друг) заманили 14-річну дівчинку до підвалу будинку одного з фігурантів, з яким вона навчалася разом у школі.

У підвалі молоді люди вдарили її по голові, а коли вона знепритомніла - почали знущатися з неї, ґвалтувати та знімати все це на камери мобільного телефону. Пізніше відео та фото поширили у соціальних мережах.

Дівчинка не одразу повідомила рідним про те, що з нею сталося. Її батьки на той момент були за кордоном на заробітках, а її доглядала бабуся. Щойно про історію стало відомо, рідні звернулися до поліції.

За фактом зґвалтування було відкрито кримінальне провадження. Підлітків взяли під варту та в прокуратурі зазначали, що їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Усі троє визнали свою провину на суді.

Проте суддя Воловецького суду засудила фігурантів на 5 років позбавлення волі та звільнила їх від покарання, призначивши їм випробувальний термін на 2 роки. Також обвинувачені мали сплатити витрати суду і кожен - виплатити компенсацію потерпілій дівчинці у розмірі 60 тисяч гривень.

Незрозумілим чином, статтю, яка ставилася в осуд підсудним, була змінена. Замість ст. 152 (Згвалтування), їх було засуджено за ст. 153 (Сексуальне насильство, без проникнення).

Варто зазначити, що постраждала дівчинка не мала адвоката і її інтереси представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де працюють батьки одного з ґвалтівників.

Всім трьом обвинуваченим дали відмінні характеристики у школі, а також у службі захисту дітей - це згадувалося неодноразово у вироку.

Рідні дівчини та місцеві журналісти були обурені таким рішенням суду та було подано апеляцію. Тим часом історію про несправедливий суд розповіли громадськості.

Наразі на резонансну історію звернули увагу Офіс Генерального прокурора, Вища рада правосуддя, відомий юрист Масі Найєм висловив готовність зібрати для захисту дівчинки групу адвокатів.

Маша Єфросиніна знайшла для дівчинки одного з найкращих психологів. Також під контроль цю справу взяв уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець та міністр освіти та науки Оксен Лісовий.