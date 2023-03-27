Просили простить: отец изнасилованной девочки из Закарпатья сделал первое заявление

Отец изнасилованной девочки впервые дал комментарий

Виктор прокомментировал скандальное решение Воловецкого суда, который не стал отправлять за решетку трех преступников. Скандал уже начал набирать обороты и сейчас дело находится под контролем омбудсмена, министра образования и прокуратуры.

"Я хочу идти дальше в этом деле, пока не будет справедливого приговора. На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку. Будут требовать максимального срока для насильников. Сначала дело было по одной статье, а в последний момент оказалось, что им дали по два года условно", - сказал Виктор.

Он объяснил, что на суде решили, что во время насилия проникновения в девочку не было, поэтому и изменили статью обвинения - "были сексуальные действия без проникновения".

Уже были попытки принести извинения

Виктор сообщил, что со стороны обвиняемых уже были попытки попросить прощения у его дочери.

"К нам были обращения от той стороны с просьбой простить. Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в суровом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочкой в Киев, чтобы она получила там помощь", - добавил мужчина.

Головы чиновников на Закарпатье могут полететь

Это резонансное дело может стать причиной для увольнения многих чиновников на Закарпатье, которые не отреагировали надлежащим образом на преступление против ребенка.

Глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко на своей странице в Facebook заявил, что работники территориальной громады, которые являются фигурантами дела, должны быть не только уволены, но и ответить согласно законодательству.

"Высший совет правосудия должен разобраться с судьей, вынесшей приговор. Областная прокуратура немедленно должна создать комиссию и расследовать действия своего местного подразделения. Относительно местной территориальной громады: работники образования, службы по делам несовершеннолетних, которые фигурируют по делу, должны быть уволены с работы, они должны ответить за свои действия", - пишет Чубирко.

Он добавил, что Закарпатский областной совет готов предоставить пострадавшей девочке возможность учиться в одном из коммунальных учреждений области, где она будет обеспечена проживанием, питанием и надлежащими условиями.

Чубирко очень резко высказался по поводу работы суда и территориальной громады и рассказал, что накануне суда над насильниками, там был отпущен взяточник, председатель ОТГ.

"Эта история будет вечно продолжаться, пока не начнем наказывать. За что отвечает руководитель образования, за что отвечают социальные службы в ОТГ. Они просто получают дурную зарплату после децентрализации, ни за что не отвечают и происходят такие вещи. Я считаю, что они должны написать заявления и просто уйти вон оттуда. Это будет честно и справедливо", - считает глава Закарпатского областного совета.

Что известно о групповом изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье

Преступление произошло еще полтора года назад в селе Верхние Ворота Мукачевского района Закарпатской области. Трое парней (два 15-летних брата и их 14-летний друг) заманили 14-летнюю девочку в подвал дома одного из фигурантов, с которым она училась вместе в школе.

В подвале молодые люди ударили ее по голове, а когда она потеряла сознание - начали издеваться над ней, насиловать и снимать все это на камеры мобильного телефона. Позже видео и фото распространили в социальных сетях.

Девочка не сразу сообщила родным о том, что с ней произошло. Ее родители на тот момент были за границей на заработках, а за ней присматривала бабушка. Как только об истории стало известно, родные обратились в полицию.

По факту изнасилования было открыто уголовное производство. Подростков взяли под стражу и в прокуратуре отмечали, что им грозит до 12 лет лишения свободы. Все трое признали свою вину на суде.

Однако судья Воловецкого суда приговорила фигурантов к 5 годам лишения свободы и освободила их от наказания, назначив им испытательный срок на 2 года. Также обвиняемые должны были уплатить издержки суда и каждый - выплатить компенсацию пострадавшей девочке в размере 60 тысяч гривен.

По непонятным образом, статья, которая вменялась подсудимым, была изменена. Вместо ст. 152 (Изнасилование), они были осуждены по ст.153 (Сексуальное насилие, без проникновения).

Стоит отметить, что у пострадавшей девочки не было адвоката и ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета, где работают родители одного из насильников.

Всем троим обвиняемым дали отличные характеристики в школе, а также в службе защиты детей - это упоминалось неоднократно в приговоре.

Родные девочки и местные журналисты были возмущены таким решением суда и была подана апелляция. Тем временем, историю о несправедливом суде рассказали общественности.

Сейчас на резонансную историю обратили внимание Офис Генерального прокурора, Высший совет правосудия, известный юрист Маси Найем выразил готовность собрать для защиты девочки группу адвокатов.

Маша Ефросинина нашла для девочки одного из лучших психологов. Также под контроль это дело взял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и министр образования и науки Оксен Лисовий.