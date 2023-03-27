Депутат і священик. Що відомо про родичів хлопців, які ґвалтували дівчинку на Закарпатті

Стали відомі нові подробиці резонансної справи про зґвалтування трьома підлітками 14-річної дівчинки на Закарпатті, після якої суддя своїм вироком фактично відпустила фігурантів, давши умовне. З'ясувалося, що родичі кривдників були депутатом та священиком.

Про це повідомив Володимир Бондаренко у своєму Facebook .

Так, батьком двох братів, учасників групового зґвалтування виявився голова Верхньоворотського первинного центру партії "Опозиційний блок" Воловецького району Закарпатської області.

Йдеться про Анатолія Васильовича Гафинця, чиї сини Владислав та Ростислав (обидва - 2006 року народження) є фігурантами справи.

Також стало відомо, що дідусь третього підсудного Михайла Траневича Михайло Федорович Лакатош - засновник релігійного товариства Української православної церкви Московського патріархату.

Також у публікації зазначається, що не було виявлено зв'язку з прокурором Олександром Івановичем Гафинцем із Рахова.

У пості наводяться дані всіх трьох чоловіків - фігурантів справи про зґвалтування.

Фото: facebook.com/vladimir.bondarenko.754918

Нагадаємо, що за фактом групового зґвалтування 14-річної дівчинки, що сталося влітку 2021 року, було розпочато кримінальне провадження (ч. 3 ст. 152 КК України). Тоді підлітків взяли під варту, і, як зазначали у прокуратурі, фігурантам загрожувала до 12 років позбавлення волі.

Проте суддя Воловецького райсуду ухвалила вирок за ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-ї статті (згвалтування), та засудила фігурантів на 5 років позбавлення волі, звільнивши від покарання - призначивши випробувальний термін на 2 роки.

Судовий процес проходив за участю адвоката з Центру правової допомоги, інтереси постраждалої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де, як з'ясувалося, працює один із ґвалтівників.

Також додамо, що служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, що неодноразово вказувалося у вироку.

Такий вирок викликав у суспільстві широкий резонанс і на справу звернули увагу чиновники, правозахисники, активісти, знаменитості, військові з метою перегляду справи, подання апеляції, відновлення прав постраждалої учениці.

Фігурантів справи ведуть до суду на Закарпатті (фото: скріншот із відео)