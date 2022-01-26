Вздутие живота: эксперт назвал четыре неочевидные причины проблем с желудком

С вздутием живота сталкивался практически любой человек. После сытного обеда приходится расстегнуть пуговицу на джинсах или чувствуется тяжесть в желудке.

Специалист по здоровому питанию и тренер по фитнесу Дэвид Винчер назвал четыре неочевидные причины вздутия живота. Об этом пишет Medikforum.

Переедание

Кажется, что этот ответ довольно простой. Но люди порой не обращают внимание или не понимают, что съели слишком много.

"Важно помнить, что ваш желудок размером с кулак. Вы можете его растянуть и почувствуете это в виде вздутия живота, особенно, если вы едите много соленой пищи и углеводов", - отметил эксперт.

Он посоветовал перестать есть до того, как вы почувствуете насыщение. И не доходить до того состояния, когда вы не сможете есть уже физически.

Запор

Если ваш метаболизм уже не такой быстрый, как был ранее или же вы заметили, что испражнения стали нерегулярными (в идеале – раз в сутки), то это может быть причиной вздутия живота.

Стоит найти причину проблемы и ее устранить. А рацион насытить продуктами, которые улучшают метаболизм.

У вас недостаточно кардио

Как отмечает специалист, отсутствие кардиоупражнений может сказываться и на работе желудка. А также приводить к вздутию живота. Специальные упражнения помогают не только тренировать сердце, но и расслабляют, улучшают нервную систему.

А это в свою очередь помогает удалить газ, который вызывает болезненные ощущения и нарушает пищеварение.

Включите в свои ежедневные тренировки упражнения на кардио или посоветуйтесь об этом со своим тренером. Если вы не занимаетесь спортом, то пришло время об этом подумать.

Стресс

Исключить стресс из своей жизни практически невозможно. Но нужно знать, в каких ситуациях расслабиться нужно обязательно.

"Если вы испытываете стресс во время еды, ваше тело переключает свое внимание с пищеварения. Это означает, что вы не можете правильно расщеплять и переваривать пищу, что впоследствии приводит к вздутию живота", - объяснил Винер.

Он добавил, что во время приема пищи нужно отключить все отвлекающие факторы и сосредоточится именно на еде.