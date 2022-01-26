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Здуття живота: експерт назвав чотири неочевидні причини проблем зі шлунком

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Середа 26 січня 2022 07:53
Здуття живота: експерт назвав чотири неочевидні причини проблем зі шлунком Фото: Експерт назвав неочевидні причини здуття живота (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зі здуттям живота стикалася практично будь-яка людина. Після ситного обіду доводиться розстебнути гудзик на джинсах або відчувається важкість у шлунку.

Спеціаліст зі здорового харчування та тренер з фітнесу Девід Вінчер назвав чотири неочевидні причини здуття живота. Про це пише Medikforum.

Переїдання

Здається, що ця відповідь досить проста. Але люди часом не звертають увагу або не розуміють, що з'їли занадто багато.

"Важливо пам'ятати, що ваш шлунок розміром з кулак. Ви можете його розтягнути й відчуєте це у вигляді здуття живота, особливо, якщо ви їсте багато солоної їжі та вуглеводів", - зазначив експерт.

Він порадив перестати їсти до того, як ви відчуєте насичення. І не доходити до того стану, коли ви не зможете їсти вже фізично.

Запір

Якщо ваш метаболізм вже не такий швидкий, як був раніше або ж ви помітили, що випорожнення стали нерегулярними (в ідеалі – раз на добу), то це може бути причиною здуття живота.

Варто знайти причину проблеми і її усунути. А раціон наситити продуктами, які покращують метаболізм.

У вас недостатньо кардіо

Як зазначає фахівець, відсутність кардіовправ може позначатися і на роботі шлунка. А також приводити до здуття живота. Спеціальні вправи допомагають не тільки тренувати серце, але і розслаблюють, покращують нервову систему.

А це своєю чергою допомагає видалити газ, який викликає хворобливі відчуття і порушує травлення.

Включіть у свої щоденні тренування вправи на кардіо або порадьтеся про це зі своїм тренером. Якщо ви не займаєтеся спортом, то прийшов час про це подумати.

Стрес

Виключити стрес зі свого життя практично неможливо. Але потрібно знати, в яких ситуаціях розслабитися потрібно обов'язково.

"Якщо ви відчуваєте стрес під час їжі, ваше тіло перемикає свою увагу з травлення. Це означає, що ви не можете правильно розщеплювати та перетравлювати їжу, що згодом призводить до здуття живота", - пояснив Вінер.

Він додав, що під час прийому їжі потрібно відключити всі відволікаючі фактори та зосередиться саме на їжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які п'ять ознак говорять про проблеми з печінкою.

А також розповідали, при якому болі в животі потрібно негайно викликати лікаря.

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