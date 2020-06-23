Как взбодриться за считанные минуты: лучшие способы после бессонной ночи

Как привести себя в тонус после раннего подъема (фото: freepik)

Привести себя в форму после короткого сна поможет не только крепкий кофе

Каждый человек сталкивался с ситуацией, когда после короткого сна наступало утро. Вы чувствуете себя разбитым, и обессиленным, а впереди - долгий и трудный день. Мы приготовили ряд необычных, но действенных советов, которые помогут взбодриться буквально в считанные минуты.

Конечно же, среди них есть кофе. Но употреблять его нужно по-особенному, пишет Maximum.fm.

Выпить кофе и лечь спать

Короткий сон после крепкого кофе усилит эффект от напитка в несколько раз. Выпейте небольшую чашечку кофе, а для пущего эффекта закусите его кусочком темного шоколада. Ложитесь спать, поставив будильник максимум на 20 минут. Тогда вы успеете встать до фазы глубокого сна, и как раз когда начнет действовать кофеин. Главное - не проспите!

Относительно кофе существует еще один научный факт. Ученые говорят, что кофе нельзя пить в течение пяти часов после пробуждения. В этот период происходит выработка кортизола, который и помогает организму проснуться. А кофеин наоборот препятствует естественному пробуждению и, как следствие, организму нужно больше времени.

Пожуйте мяту

Конечно же, не у всех в холодильнике найдется эта ароматная зелень. Как вариант - ментоловая жевательная резинка. Ментол сам по себе действует как энергетик, возбуждая организм, а жевательные движения активизируют мозг, ведь сон и начало переваривания пищи процессы несовместимые. Для этого мозг вырабатывает инсулин, который и вызывает чувство бодрости.

Вымойте руки

Нужно сполоснуть именно руки и именно холодной водой. Ни тело, ни лицо, а именно руки. Этот нехитрый прием позволит быстро прийти в себя, если вы не выспались. А в стрессовой ситуации это поможет снять нервное напряжение. Подобная реакция связана с тем, что наши руки имеют точки-соединения со всем нашим организмом.

Сделайте массаж

Наше тело имеет несколько точек, умеренное давление на которые позволяет усилить циркуляцию крови в организме, что, в том числе, приводит к избавлению от сонливости. Сделайте себе массаж, медленно круговыми движениями надавливая на макушку, заднюю часть шеи, мочки уха, точку между большим и указательным пальцем и область под коленями.

Сядьте на стул

Годится любой, но только не мягкий, и тем более не кресло или диван. Ваша задача - создать себе на время максимально неудобные условия. Жесткая поверхность, на которой вы временно будете сидеть, вызовет у вас чувство дискомфорта, и сон снимет, как рукой.

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Автор: Styler