Як підбадьоритися за лічені хвилини: найкращі способи після безсонної ночі

Як привести себе в тонус після раннього підйому (фото: freepik)

Привести себе в форму після короткого сну допоможе не тільки міцна кава

Кожна людина стикалася з ситуацією, коли після короткого сну наставав ранок. Ви почуваєте себе розбитим, і знесиленим, а попереду - довгий і важкий день. Ми приготували ряд незвичайних, але дієвих порад, які допоможуть підбадьоритися буквально в лічені хвилини.

Звичайно ж, серед них є кава. Але вживати її потрібно по-особливому, пише Maximum.fm.

Випити кави й лягти спати

Короткий сон після міцної кави підсилить ефект від напою в кілька разів. Випийте невелику чашечку кави, а для більшого ефекту закусіть її шматочком темного шоколаду. Лягайте спати, поставивши будильник максимум на 20 хвилин. Тоді ви встигнете встати до фази глибокого сну, і якраз коли почне діяти кофеїн. Головне - не проспіть!

Щодо кави існує ще один науковий факт. Вчені кажуть, що каву не можна пити протягом п'яти годин після пробудження. В цей період відбувається вироблення кортизолу, який і допомагає організму прокинутися. А кофеїн навпаки перешкоджає природному пробудженню і, як наслідок, організму потрібно більше часу.

Пожуйте м'яту

Звичайно ж, не у всіх в холодильнику знайдеться ця ароматна зелень. Як варіант - ментолова жувальна гумка. Ментол сам по собі діє як енергетик, збуджуючи організм, а жувальні рухи активізують мозок, адже сон і початок перетравлення їжі процеси несумісні. Для цього мозок виробляє інсулін, який і викликає відчуття бадьорості.

Вимийте руки

Треба сполоснути саме руки й саме холодною водою. Ні тіло, ні обличчя, а саме руки. Цей нехитрий прийом дозволить швидко прийти в себе, якщо ви не виспалися. А в стресовій ситуації це допоможе зняти нервову напругу. Подібна реакція пов'язана з тим, що наші руки мають точки з'єднання з усім нашим організмом.

Зробіть масаж

Наше тіло має кілька точок, помірний тиск на які дозволяє посилити циркуляцію крові в організмі, що, зокрема, приводить до позбавлення від сонливості. Зробіть собі масаж, повільно круговими рухами натискаючи на маківку, задню частину шиї, мочки вуха, точку між великим і вказівним пальцем і область під колінами.

Сядьте на стілець

Годиться будь-який, але тільки не м'який, і тим більше не крісло або диван. Ваше завдання - створити собі на час максимально незручні умови. Жорстка поверхня, на якій ви будете тимчасово сидіти, викличе у вас почуття дискомфорту, і сон зніме як рукою.

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Автор: Styler