Взбиваем белки в густую пену: что мы обычно делаем неправильно

Посуда

Посуда имеет огромное значение и шеф-повара рекомендуют взбивать белки в миске из стекла, керамики, эмали или нержавейки. Миска должна быть глубокая, чтобы пена поместилась. А еще – миска должна быть чистая и сухая. Достаточно одной капли воды, чтобы белки не взбились.

И посуда должна быть полностью очищена от любого жира, иначе вас ждет неудача.

Не стоит брать посуду из пластика – этот материал пористый и жир из него полностью не вымывается.

Свежесть яиц

Самая пышная масса получается из самых свежих яиц. Самый легкий способ это проверить - опустить яйца в миску с водой.

Свежие яйца лягут на дно, если яйцо плавает на поверхности – оставьте его для салата. Если касается дна частично – оно свежее и нужно использовать побыстрее.

Белки для взбивания нужно отделять очень тщательно и внимательно, чтобы желток туда не попал. Лучше всего отделается белок от желтка из холодных яиц.

А вот взбивать нужно белки комнатной температуры. Холодный белок обладает плотной текстурой и плохо насыщается кислородом. А теплый – дольше будет держать форму.

Чем и как взбивать

Самый лучший кухонный агрегат – миксер с насадками в виде рамки или двух лопастей. Но если такого под руками нет, то подойдет и венчик. Но ваши приспособления должны быть чистые и сухие.

Если взбиваете миксером, то сначала запускайте низкие обороты, потом постепенно их увеличивайте. Лопастями вы должны доставать до дна миски.

В начале добавьте к белкам щепотку соли и взбивайте до тех пор, пока они не превратятся в пушистую белую пенку и увеличатся в размере.

Только после этого начинайте вводить сахар. Но не высыпайте весь сразу – делайте это постепенно и продолжайте взбивать белки.

Если вы собираетесь делать безе, то замените сахар сахарной пудрой. Это добавит легкости вашему десерту.

В конце добавьте пару капель лимонного сока, чтобы белки были плотным и блестящими.

Взбитые белки нужно добавлять в тесто сразу, так как они быстро теряют свою воздушностью. Добавляйте с помощью силиконовой лопатки, постепенно.