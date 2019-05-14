Вызывает стресс: Супрун развеяла мифы о популярном напитке

Уляна Супрун развеяла распространенные мифы о популярном напитке. Так эксперт рассказала интересные факты о кофе на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может как быть полезным, так и вредить. Впрочем, если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - написала эксперт.

Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел, которые положительно влияют на здоровье. В 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений, и внесли в список веществ с противоопухолевым действием:

На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С.

Уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита.

У некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона.

Кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней.

Люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже риск преждевременно умереть.

Любители кофе реже болеют диабетом, а у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе).

Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение. Но иногда это вредит здоровью.

Более известным эффектом кофе является увеличение сфокусированности, борьба с сонливостью и улучшения настроения.

Однако кофе может существенно навредить здоровью, если его употребление перерастает в привычку. "Как возникает зависимость? Сначала от кофе хорошо: она вызывает выброс дофамина, серотонина и эндорфинов - нейромедиаторов, участвующих в ощущениях удовольствия, бодрости и радости", - отметила Супрун.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

В случае зависимости нужно попытаться не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.

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