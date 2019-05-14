Викликає стрес: Супрун розвіяла міфи про популярний напій

Уляна Супрун розвіяла поширені міфи про популярний напій. Так експерт розповіла цікаві факти про каву на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Різним людям і при різних обставинах кава може бути як корисною, так і шкодити. Втім, якщо ви помірно споживаєте каву просто заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона корисна", - написала експерт.

Кава містить кофеїн і ряд поліфенольних сполук і ефірних масел, які позитивно впливають на здоров'я. У 2016 році каву виключили з переліку потенційно канцерогенних сполук, і внесли у список речовин з протипухлинною дією:

На 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С.

Зменшує прояви викликаного алкоголем панкреатиту.

У деяких людей, які мають варіант GRIN 2A рецептора глутамату - кава на 18-60% зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона.

Кава знижує розвиток серцево-судинних хвороб.

Люди, які регулярно і помірно споживають каву, мають на 15% нижче ризик передчасно вмерти.

Любителі кави рідше хворіють на діабет, а у діабетиків кава перешкоджає утворенню вісцерального жиру (на животі).

Кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг. Але іноді це шкодить здоров'ю.

Більш відомим ефектом кави є збільшення сфокусованості, боротьба з сонливістю і поліпшення настрою.

Однак кава може суттєво зашкодити здоров'ю, якщо його вживання переростає у звичку. "Як виникає залежність? Спочатку від кави добре: вона викликає викид дофаміну, серотоніну і ендорфінів - нейромедіаторів, які беруть участь у відчуттях задоволенні, бадьорості і радості", - зазначила Супрун.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

У випадку залежності потрібно спробувати не пити каву кілька тижнів. Тільки тоді кількість аденозінових рецепторів зменшиться до звичного рівня.

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