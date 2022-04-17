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Как выжить во время ядерного взрыва: важная инструкция

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Воскресенье 17 апреля 2022 13:16
Как выжить во время ядерного взрыва: важная инструкция Фото: Как спастись после ядерного взрыва (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Россия практически постоянно угрожает применить ядерное оружие против Украины. Ядерный взрыв не спутать ни с чем – он сопровождается яркой световой вспышкой и разрушительной ударной волной на несколько тысяч метров.

Как выжить после него - читайте в материале Styler.

Что нужно знать о ядерном взрыве

Считается, что все, кто окажется в 1 тысяче метрах от эпицентра взрыва, могут умереть с вероятностью 90%.

Важно знать, что ядерный взрыв имеет смертельный уровень радиации, которая распространяется очень быстро. Поэтому, чтобы спрятаться, будет примерно пять минут.

Но уже через сутки уровень радиации уменьшится на 80%.

Что делать при ядерном взрыве

Если вдруг к моменту ядерного взрыва вы оказались на улице, быстро найдите ближайшее углубление и спрячьтесь там.

В крайнем случае – лягте на землю головой вниз, от взрыва, спрятав руки под голову. Даже если до вас не дошла ударная волна – остается риск того, что догонит вас радиационное заражение.

Поэтому после ядерного взрыва следует идти в бомбоубежище или спуститься в метро.

Если таких рядом нет – идите в подвал или погреб. Если такой возможности нет - спрячьтесь в доме.

Если вы квартире - спрячьтесь в таком месте, чтобы от воздуха вас отделяло, как можно больше стен. Тут вы должны быть не менее суток.

Если произойдет ядерный взрыв, то в укрытии придется сидеть в течение недель или даже месяцев. Поэтому важно сделать большие запасы продуктов.

По возможности купите заранее радио на батарейках, поскольку интернета и мобильной связи может не быть.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Напомним, не игнорируйте сигналы тревоги и сирены. Сразу же прячьтесь в укрытия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у оккупантов паника из-за облучения военных в Чернобыльской зоне.

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