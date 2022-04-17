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Як вижити під час ядерного вибуху: важлива інструкція

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Неділя 17 квітня 2022 13:16
Як вижити під час ядерного вибуху: важлива інструкція Фото: Як врятуватися після ядерного вибуху (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Росія практично постійно погрожує застосувати ядерну зброю проти України. Ядерний вибух не сплутати ні з чим – він супроводжується яскравим світловим спалахом і руйнівною ударною хвилею на кілька тисяч метрів.

Як вижити після нього - читайте в матеріалі Styler.

Що потрібно знати про ядерний вибух

Вважається, що всі, хто опиниться в 1 тисячі метрах від епіцентру вибуху, можуть померти з імовірністю 90%.

Важливо знати, що ядерний вибух має смертельний рівень радіації, яка поширюється дуже швидко. Тому, щоб сховатися, буде приблизно п'ять хвилин.

Але вже через добу рівень радіації зменшиться на 80%.

Що робити при ядерному вибуху

Якщо раптом до моменту ядерного вибуху ви опинилися на вулиці, швидко знайдіть найближче поглиблення і сховайтеся там.

В крайньому разі - ляжте на землю головою вниз, від вибуху, сховавши руки під голову. Навіть якщо до вас не дійшла ударна хвиля – залишається ризик того, що наздожене вас радіаційне зараження.

Тому після ядерного вибуху слід йти в бомбосховище або спуститися в метро.

Якщо таких поруч немає - йдіть в підвал або льох. Якщо такої можливості немає - сховайтеся в будинку.

Якщо ви квартир і- сховайтеся в такому місці, щоб від повітря вас відділяло, як можна більше стін. Тут ви повинні бути не менше доби.

Якщо станеться ядерний вибух, то в укритті доведеться сидіти протягом тижнів або навіть місяців. Тому важливо зробити великі запаси продуктів.

По можливості купите заздалегідь радіо на батарейках, оскільки Інтернету і мобільного зв'язку може не бути.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання. Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Нагадаємо, не ігноруйте сигнали тривоги й сирени. Відразу ж ховайтеся в укриття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у окупантів паніка через опромінення військових у Чорнобильській зоні.

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