Выжить бы с таким сервисом: Укрзализныця снова оскандалилась

Укрзализныця снова попала в скандал из-за поезда № 766 категории "Интерсити" сообщением Николаев - Киев, который курсирует с неработающими кондиционерами. Одна из пассажирок, возмущенная условиями перевозки, жалуется на ненадлежащий сервис и требует от перевозчика компенсации за неудобства. Как пишет Светлана Поветкина на своей странице в Facebook, в дороге пришлось столкнуться и с другими неприятными сюрпризами.

В своем обращении женщина подчеркнула, что все пассажиры этого состава заплатили за перевозку в условиях кондиционированного вагона.

Поветкина убеждена, что Укрзализныця должна принести всем пассажирам этого состава извинения; возместить стоимость проезда из-за нарушения условий перевозки - услуга, за которую Укрзализныця взяла деньги и не предоставила; а также возместить моральный ущерб по причине ухудшившегося самочувствия из-за длительного нахождения в условиях некондиционированного вагона.

Отметим, что из Николаева в Киев поезд "Интерсити" 766 едет около 6,5 часов.

Также она сообщила, что кроме того, что состав был выпущен в рейс с неработающими кондиционерами, в мойке умывальника одного из туалетов забит слив, и пассажиры, страдающие от жары, просто не могут там умыться.

"Отличный сервис у Укрзализныци... Выжить бы в этой дороге и таком сервисе", - написала Светлана.

Также женщина уточнила, что температурный показатель в некондиционируемых вагонах состава составлял +43 градуса.

"Спасибо Укрзализныця за незабываемую поездку", - с сарказмом добавила пассажирка.

Иллюстративное фото: Поезд Интерсити (vsetutpl.com)

Как сообщалось, ранее в мае на скандальном экспрессе в Борисполь пассажиры жаловались на неприятности из-за терминалов для оплаты картой за билеты, которые снимали деньги, но билеты не выдавали.

Также мы писали о том, что Укрзализныця недавно оскандалилась из-за плохого обслуживания в поезде Ужгород-Киев. Пассажиры пожаловались на невыносимую духоту в вагоне, а проводники отказались открывать окна.

Напомним, что в журналистском расследовании сообщалось о том, что в течение последних трех лет запланированные ремонты путей выполнялись на 10-15% от плана или выполнялись с применением бракованных материалов.