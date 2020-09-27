Выжить в авиакатастрофе: истории чудом уцелевших после аварий в воздухе

Авиакатастрофа (фото: pixabay.com)

Иногда люди остаются живы после жутких авиакатастроф

В пятницу, 25 сентября, Украину ужаснула новость о падении военного самолета Ан-26 под Харьковом. В этой ужасной авиакатастрофе удалось выжить только одному человеку - 20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому.

Интересно, но в мировой истории авиации есть немало случаев, когда пассажирам чудом удавалось выжить после ужасных авиакатастроф. О некоторых из них рассказали в сюжете ТСН.

Чудо на Гудзоне

15 января 2009 года в Нью-Йорке аэробус А-320 через полторы минуты после вылета столкнулся со стаей птиц, в результате чего оба двигателя вышли из строя. Пилот Челси Салленбергер за считанные секунды принял решение садить авиасудно на реке.

Решительность пилота спасла жизнь 150 пассажирам и пяти членам экипажа. В историю аварийная посадка вошла под названием "Чудо на Гудзоне".

Авиакатастрофа в Детройте

В 1987 году в Детройте, США, произошла жуткая трагедия. Самолет не смог набрать высоту и врезался в столб электропередач. В тот день погибли 153 человека. При этом выжить удалось только 4-летней Сесилии Сичан. Ее мать спасла малышку тем, что закрыла своим телом.

В этой трагедии погибли родители девочки и ее брат. О самой катастрофе она смогла заговорить только спустя 25 лет.

Авиакатастрофы с уцелевшими людьми (видео: YouTube)

Крушение лайнера в Мозамбикском проливе

30 июня 2009 года 13-летняя француженка Байя Бакари вместе с мамой летела на самолете к своим родственникам на Коморские острова. За несколько минут до посадки лайнер исчез с радаров. Самолет упал в Мозамбикский пролив и развалился.

Девочку выбросило из иллюминатора. Ее спас рыбак, который участвовал в поисковой операции. В этой авиакатастрофе погибло более 150 человек. Через год после трагедии Байя написала книгу "Та, что выжила".

Авиа крушение в Пакистане

В мае 2020 года аэробус А320 пакистанских авиалиний направлялся из Лахора в Карачи. При заходе на посадку, пилот сообщил о технических неполадках, а через несколько секунд экипаж подал сигнал бедствия. Самолет рухнул на жилой квартал.

Погибли 97 человек. Но двое уцелели - один из них известный в Пакистане банкир Зафар Масуд. Второй пассажир Мухаммад Зубаир в больнице рассказал, что не может поверить в то, что ему удалось выжить.

Полет из Стокгольма в Белград

26 января 1972 года произошла одна из самых впечатляющих историй. На борту самолета, который летел из Стокгольма (Швеция) в Белград (Сербия), произошел взрыв. Самолет развалился просто в воздухе.

Погибли 27 человек, но одной из стюардесс удалось выжить, несмотря на падения с высоты 10 тысяч 160 метров. Этот уникальный случай попал в книгу рекордов Гиннеса. А сама Весна Вулович после выздоровления вернулась к своей любимой работе.

Напомним, отец выжившего курсанта в ЧП под Харьковом трижды попадал в авиакатастрофы.