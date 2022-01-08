Как выйти из поста без ущерба для здоровья: эти блюда нужно вводить в рацион постепенно

На Рождество заканчивается пост, а вместе с ним и ограничения в еде. Сразу начинать употреблять запретные продукты не стоит, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Как правильно выйти из поста и не причинить ущерб своему здоровью, рассказал диетолог, аллерголог и тренер по фитнесу Александр Кущ в комментарии для "Сегодня".
Как утверждает специалист, аккуратно стоит относиться к пище в праздники и тем, кто не соблюдал строгий пост. Большое количество мясных продуктов, салатов с майонезом, могут нанести серьезный удар по организму.
Выход из поста на праздник нужно начинать с отварной рыбы, яиц и кисломолочных продуктов.
Животные жиры могут стать так называемыми провокаторами, и желчевыводящая система может испытать стресс из-за обилия мяса, мясных бульонов. Такие продукты вызовут резкое отделение желчи.
Почки также могут быть не готовы к обильной белковой пище и это может вызвать почечную и печеночную колику, приступ подагры, расстройство пищеварения и нарушение работы кишечника.
При проблемах с почками, печенью и желудком не стоит сразу набрасываться на колбасы, отбивные и котлеты.
Отказ в период поста от мяса снижает уровень соляной кислоты в желудке, которая нужна для переработки животного белка. И после длительного воздержания в рацион резко возвращается мясо, а кислоты недостаточно.
Это приводит к проблемам со здоровьем и нового стресса для организма – от расстройства пищеварения до более серьезных проблем.
"Животные белки нужны нам, они богаты железом. Просто организму нужно дать время перестроиться, и сделать это не резко, а плавно. Даже полностью здоровый человек должен выходить из поста постепенно, чтобы не навредить здоровью", - подчеркнул диетолог.
От крепкого алкоголя стоит отказаться – воздержитесь от виски, коньяка и водки. Алкоголь превращается в этанол, а потом дегидрируется в ацетальдегид. Это токсичный яд для печени.
Если хочется выпить алкоголь, то отдайте предпочтение вину. И разбавляйте его водой, из пропорции один к двум, пейте небольшими порциями.
Напомним, ранее мы писали о том, как можно снизить тягу к сладкому с помощью одного продукта.