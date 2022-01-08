Як вийти з посту без шкоди для здоров'я: ці страви потрібно вводити в раціон поступово

На Різдво закінчується піст, а разом з ним і обмеження в їжі. Відразу починати вживати заборонені продукти не варто, оскільки це може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.
Як правильно вийти з посту і не завдати шкоди своєму здоров'ю, розповів дієтолог, алерголог і тренер з фітнесу Олександр Кущ в коментарі для "Сьогодні".
Як стверджує фахівець, акуратно варто ставитися до їжі у свята і тим, хто не дотримувався суворого посту. Велика кількість м'ясних продуктів, салатів з майонезом, можуть завдати серйозного удару по організму.
Вихід з посту на свято потрібно починати з відвареної риби, яєць і кисломолочних продуктів.
Тваринні жири можуть стати так званими провокаторами, і жовчовивідна система може випробувати стрес через велику кількість м'яса, м'ясних бульйонів. Такі продукти викличуть різке відділення жовчі.
Нирки також можуть бути не готові до рясної білкової їжі й це може викликати ниркову і печінкову кольку, напад подагри, розлад травлення і порушення роботи кишечника.
При проблемах з нирками, печінкою і шлунком не варто відразу накидатися на ковбаси, відбивні та котлети.
Відмова в період посту від м'яса знижує рівень соляної кислоти в шлунку, яка потрібна для перероблення тваринного білка. І після тривалого утримання в раціон різко повертається м'ясо, а кислоти недостатньо.
Це призводить до проблем зі здоров'ям і нового стресу для організму – від розладу травлення до більш серйозних проблем.
"Тваринні білки потрібні нам, вони багаті залізом. Просто організму потрібно дати час перебудуватися, і зробити це не різко, а плавно. Навіть повністю здорова людина повинна виходити з посту поступово, щоб не нашкодити здоров'ю", - підкреслив дієтолог.
Від міцного алкоголю варто відмовитися - утримайтеся від віскі, коньяку і горілки. Алкоголь перетворюється в етанол, а потім дегідрується в ацетальдегід. Це токсична отрута для печінки.
Якщо хочеться випити алкоголь, то віддайте перевагу вину. І розбавляйте його водою, з пропорції один до двох, пийте невеликими порціями.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна знизити тягу до солодкого за допомогою одного продукту.