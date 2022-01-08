Як вийти з посту без шкоди для здоров'я: ці страви потрібно вводити в раціон поступово

Чому можуть бути проблеми зі шлунком

Як стверджує фахівець, акуратно варто ставитися до їжі у свята і тим, хто не дотримувався суворого посту. Велика кількість м'ясних продуктів, салатів з майонезом, можуть завдати серйозного удару по організму.

Вихід з посту на свято потрібно починати з відвареної риби, яєць і кисломолочних продуктів.

Тваринні жири можуть стати так званими провокаторами, і жовчовивідна система може випробувати стрес через велику кількість м'яса, м'ясних бульйонів. Такі продукти викличуть різке відділення жовчі.

Нирки також можуть бути не готові до рясної білкової їжі й це може викликати ниркову і печінкову кольку, напад подагри, розлад травлення і порушення роботи кишечника.

При проблемах з нирками, печінкою і шлунком не варто відразу накидатися на ковбаси, відбивні та котлети.

Відмова в період посту від м'яса знижує рівень соляної кислоти в шлунку, яка потрібна для перероблення тваринного білка. І після тривалого утримання в раціон різко повертається м'ясо, а кислоти недостатньо.

Це призводить до проблем зі здоров'ям і нового стресу для організму – від розладу травлення до більш серйозних проблем.

"Тваринні білки потрібні нам, вони багаті залізом. Просто організму потрібно дати час перебудуватися, і зробити це не різко, а плавно. Навіть повністю здорова людина повинна виходити з посту поступово, щоб не нашкодити здоров'ю", - підкреслив дієтолог.

Як виходити з посту правильно

Починайте зі звичного білкового раціону, але не важкої їжі: яйця, риба (відварна або запечена), ікра, нежирні кисломолочні продукти (сир, кефір, сир). Молоко пити не варто.

Їжте дробовими порціями та спостерігайте за реакцією організму. Навіть звичні продукти можуть викликати алергічну реакцію.

М'ясо потрібно вводити потроху. Ніяких стейків або буженини в перші дні – тільки запечене, відварне і не Червоне.

Їжте субпродукти - печінку, домашні паштети з неї, язик, курячі сердечка. Морепродукти - під забороною.

Як правильно пити алкоголь після посту

Від міцного алкоголю варто відмовитися - утримайтеся від віскі, коньяку і горілки. Алкоголь перетворюється в етанол, а потім дегідрується в ацетальдегід. Це токсична отрута для печінки.

Якщо хочеться випити алкоголь, то віддайте перевагу вину. І розбавляйте його водою, з пропорції один до двох, пийте невеликими порціями.