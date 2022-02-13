Выяснилось, почему картофель портится зимой: простые способы его спасти

Почему картошка может стать сладкой

Если долго хранить корнеплод долго при низкой температуре, или же не уберечь его от заморозков, он изменит вкус.

Это связано с тем, что крахмал в картофеле при воздействии низких температур превращается в сахарозу, делая овощ сладким. Постепенно у такой картошки меняются не только вкусовые качества, но и внешние, а также ухудшаются свойства.

Можно ли употреблять такой картофель в пищу

Есть такой картофель можно, он не вреден. Но при этом немногим нравится сладкий привкус, который не уместен в картофеле.

Убрать привкус можно при помощи специй, различных квашеных продуктов или при помощи уксуса, добавив одну столовую ложку во время варки.

Как нужно хранить картофель, чтобы он не замерз