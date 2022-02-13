З'ясувалося, чому картопля псується взимку: прості способи її врятувати

Багато з нас продовжують запасатися картоплею на зиму. Але до кінця зимового сезону коренеплоди можуть псуватися, чорніти, проростати, а також втрачати свою харчову цінність, часто отримуючи непотрібну солодкість.
Як цьому запобігти, повідомляє Rsute.
Якщо довго зберігати коренеплід довго при низькій температурі, або ж не вберегти його від заморозків, він змінить смак.
Це пов'язано з тим, що крохмаль в картоплі при впливі низьких температур перетворюється в сахарозу, роблячи овоч солодким. Поступово у такої картоплі змінюються не тільки смакові якості, але і зовнішні, а також погіршуються властивості.
Їсти таку картоплю можна, вона не шкідлива. Але при цьому небагатьом подобається солодкий присмак, який недоречний в картоплі.
Прибрати присмак можна за допомогою спецій, різних квашених продуктів або за допомогою оцту, додавши одну столову ложку під час варіння.
Раніше експерти розповіли, чому картопля чорніє зсередини і як цього уникнути.
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