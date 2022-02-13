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Выяснилось, почему картофель портится зимой: простые способы его спасти

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Воскресенье 13 февраля 2022 10:35
Выяснилось, почему картофель портится зимой: простые способы его спасти Фото: Выяснилось, почему картофель портится зимой (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Многие из нас продолжают запасаться картофелем на зиму. Но к концу зимнего сезона корнеплоды могут портиться, чернеть, прорастать, а также терять свою пищевую ценность, часто приобретая ненужную сладость.

Как это предотвратить, сообщает Rsute.

Почему картошка может стать сладкой

Если долго хранить корнеплод долго при низкой температуре, или же не уберечь его от заморозков, он изменит вкус.

Это связано с тем, что крахмал в картофеле при воздействии низких температур превращается в сахарозу, делая овощ сладким. Постепенно у такой картошки меняются не только вкусовые качества, но и внешние, а также ухудшаются свойства.

Можно ли употреблять такой картофель в пищу

Есть такой картофель можно, он не вреден. Но при этом немногим нравится сладкий привкус, который не уместен в картофеле.

Убрать привкус можно при помощи специй, различных квашеных продуктов или при помощи уксуса, добавив одну столовую ложку во время варки.

Как нужно хранить картофель, чтобы он не замерз

  • Утеплите место хранения картофеля и сделайте там хорошую вентиляцию.
  • Следите за влажностью воздуха: она должна быть не менее 85 процентов.
  • Хранить можно только сухую картошку в сетках или мешках, которые пропускают кислород.
  • Температура в месте хранения не должна меняться, чтобы картошка не стала прорастать.
  • Верхнюю часть можно накрыть утеплителем, чтобы остановить замерзание.
  • Оптимальная температура для хранения картофеля - от 5 до 7 градусов.

Ранее эксперты рассказали, почему картофель чернеет изнутри и как этого избежать.

Также мы писали, что положить в мешок с корнеплодом, чтобы он не прорастал.

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