Выяснилось, почему картофель портится зимой: простые способы его спасти

Многие из нас продолжают запасаться картофелем на зиму. Но к концу зимнего сезона корнеплоды могут портиться, чернеть, прорастать, а также терять свою пищевую ценность, часто приобретая ненужную сладость.

Почему картошка может стать сладкой

Если долго хранить корнеплод долго при низкой температуре, или же не уберечь его от заморозков, он изменит вкус.

Это связано с тем, что крахмал в картофеле при воздействии низких температур превращается в сахарозу, делая овощ сладким. Постепенно у такой картошки меняются не только вкусовые качества, но и внешние, а также ухудшаются свойства.

Можно ли употреблять такой картофель в пищу

Есть такой картофель можно, он не вреден. Но при этом немногим нравится сладкий привкус, который не уместен в картофеле.

Убрать привкус можно при помощи специй, различных квашеных продуктов или при помощи уксуса, добавив одну столовую ложку во время варки.

Как нужно хранить картофель, чтобы он не замерз