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З'ясувалося, чому картопля псується взимку: прості способи її врятувати

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Неділя 13 лютого 2022 10:35
З'ясувалося, чому картопля псується взимку: прості способи її врятувати Фото: З'ясувалося, чому картопля псується взимку (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Багато з нас продовжують запасатися картоплею на зиму. Але до кінця зимового сезону коренеплоди можуть псуватися, чорніти, проростати, а також втрачати свою харчову цінність, часто отримуючи непотрібну солодкість.

Як цьому запобігти, повідомляє Rsute.

Чому картопля може стати солодкою

Якщо довго зберігати коренеплід довго при низькій температурі, або ж не вберегти його від заморозків, він змінить смак.

Це пов'язано з тим, що крохмаль в картоплі при впливі низьких температур перетворюється в сахарозу, роблячи овоч солодким. Поступово у такої картоплі змінюються не тільки смакові якості, але і зовнішні, а також погіршуються властивості.

Чи можна вживати таку картоплю в їжу

Їсти таку картоплю можна, вона не шкідлива. Але при цьому небагатьом подобається солодкий присмак, який недоречний в картоплі.

Прибрати присмак можна за допомогою спецій, різних квашених продуктів або за допомогою оцту, додавши одну столову ложку під час варіння.

Як потрібно зберігати картоплю, щоб вона не замерзла

  • Утепліть місце зберігання картоплі і зробіть там хорошу вентиляцію.
  • Стежте за вологістю повітря: вона повинна бути не менше 85 відсотків.
  • Зберігати можна тільки суху картоплю в сітках або мішках, які пропускають кисень.
  • Температура в місці зберігання не повинна змінюватися, щоб картопля не стала проростати.
  • Верхню частину можна накрити утеплювачем, щоб зупинити замерзання.
  • Оптимальна температура для зберігання картоплі - від 5 до 7 градусів.

Раніше експерти розповіли, чому картопля чорніє зсередини і як цього уникнути.

Також ми писали, що покласти в мішок з коренеплодом, щоб він не проростав.

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