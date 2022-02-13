З'ясувалося, чому картопля псується взимку: прості способи її врятувати

Багато з нас продовжують запасатися картоплею на зиму. Але до кінця зимового сезону коренеплоди можуть псуватися, чорніти, проростати, а також втрачати свою харчову цінність, часто отримуючи непотрібну солодкість.

Чому картопля може стати солодкою

Якщо довго зберігати коренеплід довго при низькій температурі, або ж не вберегти його від заморозків, він змінить смак.

Це пов'язано з тим, що крохмаль в картоплі при впливі низьких температур перетворюється в сахарозу, роблячи овоч солодким. Поступово у такої картоплі змінюються не тільки смакові якості, але і зовнішні, а також погіршуються властивості.

Чи можна вживати таку картоплю в їжу

Їсти таку картоплю можна, вона не шкідлива. Але при цьому небагатьом подобається солодкий присмак, який недоречний в картоплі.

Прибрати присмак можна за допомогою спецій, різних квашених продуктів або за допомогою оцту, додавши одну столову ложку під час варіння.

Як потрібно зберігати картоплю, щоб вона не замерзла