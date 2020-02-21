ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выяснилась неожиданная правда про Ухань: тесно связан с Киевом

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 15:59
Выяснилась неожиданная правда про Ухань: тесно связан с Киевом
Ухань имеет с Киевом тесную связь (коллаж: РБК-Украина)

Город, ставший эпицентром коронавируса, оказался родственным Киеву

Ухань, город в китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус COVID-2019, имеет более тесную связь с Киевом, чем считалось ранее.

Согласно информации онлайн-энциклопедии "Киев", город, о котором большинство украинцев ничего не знали до конца 2019 - начала 2020 года, является городом-побратимом столицы Украины.

"В 1989 году с украинской столицей породнились Мюнхен (Германия), Оденсе (Дания), Едінбурґ (Великобритания), в 1990-м - Ухань (Китай), в 1991-м - Чикаго (США) и Торонто (Канада)", - говорится на странице энциклопедии.

Украинская "Википедия" в статье об Ухане также подтверждает эту информацию.

Выяснилась неожиданная правда про Ухань: тесно связан с Киевом

Ухань оказался городом побратимом Киева (uk.wikipedia.org/wiki/Ухань)

Напомним, что Ухань - является эпицентром вспышки коронавируса в 2019-2020 году. Существует мнение, что эпидемия началась с рынка Huanan Seafood Market [en], который после того был закрыт.

По разным оценкам, около пяти миллионов жителей успели покинуть город до закрытия на карантин, что вызвало гнев и критику правительства за слишком позднее решение.

В Иране сообщили о двух новых смертях от коронавируса Чем кормят украинцев в Новых Санжарах: в сеть попало видео
Новости Украины вирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь