ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скалецкая покинула карантин в Новых Санжарах: где сейчас министр

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 14:52
Скалецкая покинула карантин в Новых Санжарах: где сейчас министр
Зоряна Скалецкая (фото: РБК-Украина)

Зоряна Скалецкая будет жить отдельно от эвакуированных из Уханя

Зоряна Скалецкая покинула карантинную зону в Новых Санжарах. Министр здравоохранения, которая в четверг, 20 февраля, заявила о намерении провести ближайшие 14 дней вместе с эвакуированными украинцами и иностранцами, будет жить отдельно.

Об этом рассказал Александр Блинов, начальник Медицинским центра Национальной гвардии Украины, куда "с боем" привезли эвакуированных из Уханя украинцев, пишет журналист Андрей Павловский в Telegram.

По словам начмеда, министр здравоохранения пробыла в центре до 20:00, общалась с медперсоналом, который сейчас работает в боксе. Но с эвакуированными министр не контактировала, поэтому может покинуть территорию санатория в любой момент.

"Скалецкой выделят домик, где она будет проживать и работать. Кроме того, министр не будет ограничена в перемещениях", - пишет Павловский.

Также стало известно, что в медцентре "Новые Санжары" работают еще три представителя МОЗ.

Начальник центра добавил, что все 45 украинцев и 27 иностранцев в удовлетворительном состоянии. Признаков болезни у них нет.

Александр Блинов также опроверг информацию о том, что коронавирус может распространяться через канализацию. По его словам, в санатории есть отдельная система, все отходы которой обеззараживаются.

В Иране сообщили о двух новых смертях от коронавируса Чем кормят украинцев в Новых Санжарах: в сеть попало видео
Новости Украины вирусЗоряна Скалецкая
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь