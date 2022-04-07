Вывоз украинцев в РФ или на неподконтрольные Украине территории: как действовать и куда обращаться

Что делать, если вы оказались на территории России

Свяжитесь со своими друзьями, знакомыми или обратитесь в организацию "Помогаем уехать" – чат-бот @helpingtoleve_bot

Помните, что вы не обязаны оформлять заявление о временном пребывании/беженстве или убежище.

Избегайте манипуляций с вашим паспортом (печатки, отметки) и не подписывайте никаких документов.

При первой же возможности отказывайтесь от поездок в лагеря для перемещенных лиц.

Что делать, если вы оказались в "ДНР"

В данный момент на территории "ДНР" действуют "фильтрационные лагеря" – специальные места проверки граждан Украины.

Если вы попали в такой лагерь, то немедленно удалите всю "подозрительную" информацию со своего телефона: обсуждение политических вопросов, боевых действий, осуждение политики путина и россии, фото военной техники и разрушений.

Выходите из чатов, где обсуждаются новости и отпишитесь от каналов. Если пользуетесь несколькими мессенджерами – оставьте только те, которыми меньше всего пользуетесь.

Установите двухфакторную аутентификацию – на телефоне и на все приложения с соцсетями.

В случае допроса ведите себя максимально нейтрально, не ведитесь на провокации, не обсуждайте политические темы, взгляды и не вступайте в диалоги.

Для помощи с выездом обращайтесь в организацию "Помогаем уехать" @helpingtoleave_bot

Как выехать из России

Ограничений на выезд для граждан Украины с точки зрения закона нет. И вы можете выбраться через территорию России в страны ЕС.

Попав на территорию ЕС вы можете отправиться в любую страну, где можно оформить статус на временную защиту, который позволяет получить временное жилье, льготы и финансовую помощь.

Вы можете не оформлять статус после прибытия, а самостоятельно искать жилье и работу.

Медицинская и юридическая помощь гражданам Украины предоставляется бесплатно.

Ваши сим-карты и банковские карты на территории ЕС будут работать (в отличие от россии)

В стране приезда необязательно просить временную защиту.

Самый удобный маршрут выезда из России – через эстонскую границу (пропускной пункт Ивангород-Нарва).

Чтобы туда добраться, вам нужно попасть в Санкт-Петербург поездом, а оттуда до Ивангорода попуткой или электричкой (2 часа в дороге).

Из Нарвы можно быстро добраться до Таллина (2 часа, для украинцев бесплатно).

На территории Эстонии вы можете обратиться за помощью или по любым другим вопросам по бесплатным номерам 12-47 или +3726001247.

Из России также можно выехать автобусом в Ригу (Латвия) или Вильнюс (Литва). Билет придется купить самостоятельно.

В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, ставшим жертвами таких незаконных действий российского режима и желающих вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда:

Посольства в разных странах, где оказывают помощь украинцам

Посольство Украины в Эстонской Республике

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Латвийской Республике

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Беларусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Грузии

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Азербайджанской Республике

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Казахстан

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Финляндия

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Китайской Народной Республике

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Армения

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Литовской Республике

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Польша

тел.: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Турецкой Республике

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Указанным дипломатическим учреждениям Украины поручено оказывать необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения возвращения в Украину.

А вот тут еще рекомендации для незаконно депортированных от Вице-премьер-министра Украины по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.