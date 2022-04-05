Жителей Харьковской области депортируют в Россию через фильтрационные коридоры, - Синегубов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телеканала "Рада".

"Эта их тактика известна. Не впервые они ее применяют: они берут город в блокаду, доводят до критической ситуации по всем направлениям и после того предлагают условный коридор, чтобы якобы спасти людей, переправить в Россию", - сказал Синегубов.

Он отметил, что у людей по сути нет выбора, но у ОВА есть информация, что жителей области заставляют выезжать в страну-агрессора.

"Что касается вражеских подступов к Харькову, то они не удаются. Риск атаки сохраняется. Сейчас ВСУ отодвигают оккупантов от Харькова в Дергачевском направлении", - добавил Синегубов.

Напомним, российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" почти 40 тысяч жителей Мариуполя. Из них враг похитил 17 детей, которые были на лечении в одном из медучреждений города.

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