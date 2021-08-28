"Выступление" Кузьмы на "Олимпийском": организаторы рассказали об уникальном номере

По ее словам, Кузьму "оживили" с помощью нейронной сетки и реального человека с похожей мимикой. Этим человеком стал молодой актер Иван Блиндар, который сыграл Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин", снятом по одноименной повести самого музыканта.

"Это очень важно, так как нейронная сеть формирует лицо, а мимикой управляет актер", - заявил Царик.

Она отметила, что не хотела делать номер с помощью фотографий артиста. На концерте прозвучала песня "Люди, як кораблі", которая вышла на альбоме "Танго" в 2005 году.

После этого выступление мама Андрея Кузьменко призналась, что испытала фантастические ощущения. Она заявила, что ее "сердце радовалось невероятно".

Кузьма Скрябин "выступил" на концерте НСК "Олимпийский" в День Независимости (видео: YouTube)

Гибель Кузьми

Музыкант погиб в автомобильной аварии в Днепропетровской области в 2015 году. Его внедорожник столкнулся с молоковозом. От полученных травм артист скончался на месте, ему было 46 лет.