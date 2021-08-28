UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Выступление" Кузьмы на "Олимпийском": организаторы рассказали об уникальном номере

Автор: Роман Мирончук

Кузьма Скрябин "выступил" на НСК "Олимпийский" вместе со своей группой "Скрябин". Андрея Кузьменко смогли "воскресить" с помощью современных технологий и реального актера.

Об этом рассказала режиссер праздничного концерта ко Дню Независимости Катя Царик в интервью "КП".

По ее словам, Кузьму "оживили" с помощью нейронной сетки и реального человека с похожей мимикой. Этим человеком стал молодой актер Иван Блиндар, который сыграл Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин", снятом по одноименной повести самого музыканта.

"Это очень важно, так как нейронная сеть формирует лицо, а мимикой управляет актер", - заявил Царик.

Она отметила, что не хотела делать номер с помощью фотографий артиста. На концерте прозвучала песня "Люди, як кораблі", которая вышла на альбоме "Танго" в 2005 году.

После этого выступление мама Андрея Кузьменко призналась, что испытала фантастические ощущения. Она заявила, что ее "сердце радовалось невероятно".

Кузьма Скрябин "выступил" на концерте НСК "Олимпийский" в День Независимости (видео: YouTube)

Гибель Кузьми

Музыкант погиб в автомобильной аварии в Днепропетровской области в 2015 году. Его внедорожник столкнулся с молоковозом. От полученных травм артист скончался на месте, ему было 46 лет.

Мы также писали о том, что в Киеве во время выступления "Скрябина" на "Олимпийском" в фан-зону "мистически" упали дроны.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАндрей Кузьменко