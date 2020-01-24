Были не в вышиванках: в Николаеве учеников не пустили на празднование Дня Соборности

Скандал в школе Николаева (фото: коллаж РБК-Украина)

Учительница не пустила двух учеников на праздник из-за того, что они были не в вышиванках

Скандал в школе Николаева разгорелся из-за того, что учительница не разрешила двум третьеклассникам посетить праздничное мероприятие, которое проходило по случаю Дня Соборности. Свои действия она объяснила тем, что школьники были не в праздничной одежде и не в вышиванках, по сравнению с остальными учениками школы №57.

Мать девочки, которую не пустили на праздник, на своей странице в Facebook рассказала о том, что ее дочь пришла со школы и пожаловалась, что ее вместе с одноклассником не пустили на праздничное мероприятие, потому что их одежда не соответствовала праздничным нормам.

"А какую цель преследует школа? Научить чему? Быть как все? Повиноваться беспрекословно?", - написала мать девочки.

Скриншот с Facebook

Женщина отметила, что ее дочь была прилично одета. На ней был белый реглан и брюки в клетку делового стиля. Одноклассник девочки был в темно-синих джинсах и светлой деловой рубашке.

Чрез какое-то время мама девочки изменила свою публикацию и написала, что ей позвонила учительница и извинилась за инцидент, а также сообщила, что ее пост вызвал большой резонанс и теперь ей ничего не остается делать, как уволится.

Скриншот с Facebook

При этом женщина сказала, что не хочет увольнения учительницы, поскольку ей все довольны и претензий к ее урокам ни у кого нет.

"Вопрос формы, надеюсь, после этого будет иметь другой уже вид", - подытожила мать девочки. Стоит отметить, что через некоторое время она удалила свой пост из сети.

Директор школы сообщил, что знает об это инциденте и учительнице уже сделали выговор. Он подчеркнул, что наличие вышиванки было не обязательным. Детям предлагали прийти, или в вышиванках или в праздничной одежде.