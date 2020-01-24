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Були не в вишиванках: у Миколаєві учнів не пустили на святкування Дня Соборності

STYLERЖиття    24.01.2020 - 10:54
Були не в вишиванках: у Миколаєві учнів не пустили на святкування Дня Соборності
Скандал в школі Миколаєва (фото: колаж РБК-Україна)

Вчителька не пустила двох учнів на свято через те, що вони були не у вишиванках

Скандал в школі Миколаєва розгорівся через те, що вчителька не дозволила двом третьокласникам відвідати святковий захід, який проходив з нагоди Дня Соборності. Свої дії вона пояснила тим, що школярі були не в святковому одязі і не у вишиванках, порівняно з іншими учнями школи №57.

Мати дівчинки, яку не пустили на свято, на своїй сторінці в Facebook розповіла про те, що її дочка прийшла зі школи і поскаржилася, що її разом з однокласником не пустили на святковий захід, тому що їх одяг не відповідав святковим нормам.

"А яку мету переслідує школа? Навчити чому? Бути як всі? Коритися беззаперечно?", - написала мати дівчинки.

Були не в вишиванках: у Миколаєві учнів не пустили на святкування Дня Соборності

Скріншот з Facebook

Жінка зазначила, що її дочка була пристойно одягнена. На ній був білий реглан і штани в клітку ділового стилю. Однокласник дівчинки був у темно-синіх джинсах і світлій діловій сорочці.

Через якийсь час мама дівчинки змінила свою публікацію і написала, що їй зателефонувала вчителька і вибачилася за інцидент, а також повідомила, що її пост викликав великий резонанс і тепер їй нічого не залишається робити, як звільниться.

Були не в вишиванках: у Миколаєві учнів не пустили на святкування Дня Соборності

Скріншот з Facebook

При цьому жінка сказала, що не хоче звільнення вчительки, оскільки нею всі задоволені і претензій до її уроків ні у кого немає.

"Питання форми, сподіваюся, після цього буде мати вже інший вигляд", - підсумувала мати дівчинки. Варто зазначити, що через деякий час вона видалила свій пост з мережі.

Директор школи повідомив, що знає про цей інцидент і вчительці вже зробили догану. Він підкреслив, що наявність вишиванки було не обов'язковим. Дітям пропонували прийти, або у вишиванках або в святковому одязі.

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