Вышиванка Зеленского наделала много шума в мире: все хотят купить такую же. Что означает орнамент на ней и какая цена

В социальных сетях начали массово интересоваться, что это за вышиванка и где можно купить такую же.

Новая вышиванка президента Украины Владимира Зеленского цвета хаки наделала много шума. В 180 день войны Зеленский в вышиванке в стиле милитари появился в очередном видеообращении к украинцам. Потом эта же вышиванка появилась еще на нескольких видео и фото.

Что означает орнамент на вышиванке Зеленского, кто его создал и как можно купить такую же - читайте в материале Styler.

БТРы и пара на вышивке

Если присмотреться внимательнее к орнаменту на вышиванке Владимира Зеленского, то можно рассмотреть, что вместо привычных рисунков там вышиты танк, 2 БТРа и пара украинцев, которые держатся за руки. У девушки на голове венок, а у парня на груди - украинский тризуб.

Фото: Новая вышиванка Зеленского наделала много шума

Автор этого орнамента - белорусская диссидентка, художница Руфина Базлова. Девушка живет в Европе и уже несколько лет создает рисунки в новом жанре - протестная вышивка. Свои работы она называет еще "выживанками".

Первые такие рисунки Руфина начала создавать еще в 2020 году - после протестов в Беларуси. А с 24 февраля художница создала несколько орнаментов, которые посвящены борьбе украинского народа против страны-агрессора России.

Фото: Патриотические орнаменты Руфины Базловой

Базлова осудила нападение на Украину и отобразила свою позицию в творчестве - так появились танки, БТРы и украинцы на ее вышиванках. В своих работах Руфина передает несокрушимость духа и единство украинцев.

Киевское ателье Indposhiv обратилось к художнице и предложило сделать совместную работу - создать коллекцию патриотической одежды. Базлова согласилась, но она не ожидала, что ее рисунки украсят вышиванку президента Украины.

Изначально такую вышивку планировали наносить красными нитками на белом фоне. Но для президента Украины сделали вышиванку в стиле милитари - на ткани цвета хаки черными нитками.

Сколько стоит такая вышиванка

Вышитая рубашка из чистого льна с машинным орнаментом рисунка Руфины Базловой стоит сейчас от 8500 до 15000 гривен.

Такие вышиванки в Indposhiv делают только по индивидуальному заказу. Ткань может быть белая или же другого оттенка - на выбор заказчика. Также есть возможность создать семейную коллекцию - женскую, мужскую и детскую вышиванку.

Фото: Вышиванки с патриотическим орнаментом делают на заказ