ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка ціна

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 14:01
Вишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка ціна Скільки коштує вишиванка як у Зеленського (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Нова вишиванка президента України Володимира Зеленського кольору хакі наробила багато шуму. У 180 день війни Зеленський у вишиванці в стилі мілітарі з'явився в черговому відеозверненні до українців. Потім ця ж вишиванка з'явилася ще на кількох відео та фото.

У соціальних мережах почали масово цікавитися, що це за вишиванка і де можна купити таку ж.

Що означає орнамент на вишиванці Зеленського, хто його створив і як можна купити таку ж - читайте в матеріалі Styler.

БТРи та пара на вишивці

Якщо придивитися уважніше до орнаменту на вишиванці Володимира Зеленського, то можна розглянути, що замість звичних малюнків там вишиті танк, 2 БТРи та пара українців, які тримаються за руки. У дівчини на голові вінок, а у хлопця на грудях - український тризуб.

Вишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка цінаВишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка ціна

Фото: Нова вишиванка Зеленського наробила багато шуму

Автор цього орнаменту - білоруська дисидентка, художниця Руфіна Базлова. Дівчина живе в Європі й вже кілька років створює малюнки в новому жанрі - протестна вишивка. Свої роботи вона називає ще "виживанками".

Перші такі малюнки Руфіна почала створювати ще у 2020 році - після протестів в Білорусі. А з 24 лютого художниця створила кілька орнаментів, які присвячені боротьбі українського народу проти країни-агресора Росії.

Вишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка цінаВишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка цінаВишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка цінаВишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка ціна

Фото: патріотичні орнаменти Руфіни Базлової

Базлова засудила напад на Україну і відобразила свою позицію у творчості - так з'явилися танки, БТРи й українці на її вишиванках. У своїх роботах Руфіна передає незламність духу і єдність українців.

Київське ательє Indposhiv звернулося до художниці та запропонувало зробити спільну роботу - створити колекцію патріотичного одягу. Базлова погодилася, але вона не очікувала, що її малюнки прикрасять вишиванку президента України.

Спочатку таку вишивку планували наносити червоними нитками на білому тлі. Але для президента України зробили вишиванку в стилі мілітарі - на тканині кольору хакі чорними нитками.

Скільки коштує така вишиванка

Вишита сорочка з чистого льону з машинним орнаментом малюнка Руфіни Базлової коштує зараз від 8500 до 15000 гривень.

Такі вишиванки в Indposhiv роблять тільки за індивідуальним замовленням. Тканина може бути біла або ж іншого відтінку - на вибір замовника. Також є можливість створити сімейну колекцію - жіночу, чоловічу та дитячу вишиванку.

Вишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка цінаВишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка цінаВишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка цінаФото: вишиванки з патріотичним орнаментом роблять на замовлення

До речі, раніше ми писали про те, що раніше у світі шукали таку ж футболку, як у Зеленського.

А ще розповідали про те, під які жарти та меми Україна переможе в битві за Незалежність.

Читайте РБК-Україна в Google News
вышиванка бренды
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя