Вишиванка Зеленського наробила шуму у світі: всі хочуть купити таку ж. Що означає орнамент на ній і яка ціна

У соціальних мережах почали масово цікавитися, що це за вишиванка і де можна купити таку ж.

Нова вишиванка президента України Володимира Зеленського кольору хакі наробила багато шуму. У 180 день війни Зеленський у вишиванці в стилі мілітарі з'явився в черговому відеозверненні до українців. Потім ця ж вишиванка з'явилася ще на кількох відео та фото.

Що означає орнамент на вишиванці Зеленського, хто його створив і як можна купити таку ж - читайте в матеріалі Styler.

БТРи та пара на вишивці

Якщо придивитися уважніше до орнаменту на вишиванці Володимира Зеленського, то можна розглянути, що замість звичних малюнків там вишиті танк, 2 БТРи та пара українців, які тримаються за руки. У дівчини на голові вінок, а у хлопця на грудях - український тризуб.

Фото: Нова вишиванка Зеленського наробила багато шуму

Автор цього орнаменту - білоруська дисидентка, художниця Руфіна Базлова. Дівчина живе в Європі й вже кілька років створює малюнки в новому жанрі - протестна вишивка. Свої роботи вона називає ще "виживанками".

Перші такі малюнки Руфіна почала створювати ще у 2020 році - після протестів в Білорусі. А з 24 лютого художниця створила кілька орнаментів, які присвячені боротьбі українського народу проти країни-агресора Росії.

Фото: патріотичні орнаменти Руфіни Базлової

Базлова засудила напад на Україну і відобразила свою позицію у творчості - так з'явилися танки, БТРи й українці на її вишиванках. У своїх роботах Руфіна передає незламність духу і єдність українців.

Київське ательє Indposhiv звернулося до художниці та запропонувало зробити спільну роботу - створити колекцію патріотичного одягу. Базлова погодилася, але вона не очікувала, що її малюнки прикрасять вишиванку президента України.

Спочатку таку вишивку планували наносити червоними нитками на білому тлі. Але для президента України зробили вишиванку в стилі мілітарі - на тканині кольору хакі чорними нитками.

Скільки коштує така вишиванка

Вишита сорочка з чистого льону з машинним орнаментом малюнка Руфіни Базлової коштує зараз від 8500 до 15000 гривень.

Такі вишиванки в Indposhiv роблять тільки за індивідуальним замовленням. Тканина може бути біла або ж іншого відтінку - на вибір замовника. Також є можливість створити сімейну колекцію - жіночу, чоловічу та дитячу вишиванку.

Фото: вишиванки з патріотичним орнаментом роблять на замовлення