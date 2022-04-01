Футболка "как у Зеленского": как в мире распространяется тренд на все украинское (фото)

Во всем мире набирает обороты тренд на все украинское. Известные модельные дома представляют коллекцию одежду в желто-голубых оттенках, на сайтах полно футболок с изображением президента Зеленского, а также с медиа-персонами. На пик взлетели и вышиванки, которые теперь стали основой делового стиля и даже стритстайла.

Как в мире распространяется тренд на все украинское – читайте ниже.

Известные модельеры буквально за один месяц успели создать и выпустить коллекции одежды в желто-голубых оттенках. Например, Balenciaga посвятил презентацию своей новой коллекции украинцам, а гостям раздавали футболки в цветах нашего флага.

Появилась одежда в сине-желтых оттенках и в модном доме Lanvin.

Швейцарский бренд верхней одежды Vetements представил своим клиентам новую коллекцию одежды, где есть патриотическая куртка в цветах национального флага Украины. А на груди – трезубец.

Еще один патриотический тренд в поддержку Украины – клетка в сине-желтом варианте. Такой вариант предложили дизайнеры в Шотландии. Из ткани с сине-желтым принтом предлагают шить юбки, костюмы, блузки, рубашки и многое другое.

Не отстают и украинские дизайнеры. Например, Жан Грицфельдт в Берлине провел показ своей коллекции, которую посвятил родной стране.

И снова на пик моды вышли вышиванки. Их стали носить во всех городах мира, с повседневной одеждой, под деловые костюмы и даже как элемент стритстайла.

Украинский бренд стал популярен не только в одежде, а во всем, где можно использовать фото и наклейки – чашки, блокноты, полотенца, носки и даже подушки.

Вот, к примеру, в Чехии, онлайн-магазин текстиля предлагает диванную подушку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. В начале марта такая подушечка стоила 570 крон (около 730 гривен). Вырученные средства обещали отправить на помощь Украине.

Украинские производители, кстати, пошли еще дальше – в сети можно купить подушечки с Арестовичем и Кимом.

Украинские компании, которые отправились после первого шока и снова начали работу, не отстают – в сети можно найти очень много футболок, чашек, кепок, подушек, наклеек, плакатов и даже носков.

Еще одно популярное направление – футболка, как у Зеленского. На самом деле – это футболка ВСУ, фирменная. Но такую даже продают на Amazon и других иностранных площадках. Так как президент Украины все эти дни появляется на публике именно в такой футболке.

Стоит отметить, что за 37 дней в Украине появилось немало крылатых фраз – о направлении русского корабля, знаменитая цитата "Добрий вечір! Ми з України!", No Mercy и многие другие. И футболки с такими надписями – на пике моды.

Кстати, большинство украинских производителей, на вырученные от продажи средства помогает армии.