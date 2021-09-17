Вышел из тюрьмы несколько дней назад: в Киеве поймали педофила, напавшего на девочку в школе

Теперь 49-летнему фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Также стало известно, что извращенец уже имеет судимости. Так, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября - буквально за несколько дней до нынешнего инцидента в школе - вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

В полиции рассказали, что 15 сентября получили сообщение от матери 8-летней девочки о том, что в школе на проспекте Лесном 17В в школе №147 относительно ее 8-летней дочери злоумышленник совершил развратные действия.

Так, мужчина зашел в учебное заведение и в туалете заставил девочку раздеться. Как уточнила директор школы, педофил рассказывал, что он якобы фотограф, и ищет моделей для съемки.

Полиция объявила мужчину в розыск, а также было распространено фото подозреваемого с его данными.

"После опроса потерпевшего и свидетелей мы выяснили, что во время перерыва школьница зашла в туалет, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал", - рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции города Киева Андрей Табала.

Правоохранитель отметил, что благодаря записям с камер видеонаблюдения менее чем за сутки удалось установить личность нападавшего, а также провести комплекс розыскных мероприятий.

Оперативники провели задержание подозреваемого на вокзале, когда он пытался уехать из Киева.

По факту происшествия было начато уголовное производство по части 2 статьи 156 УК (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве задержали педофила, который напал на 8-летнюю девочку в школе (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)