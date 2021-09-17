Вийшов з в'язниці кілька днів тому: у Києві спіймали педофіла, який напав на дівчинку в школі

Тепер 49-річному фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також стало відомо, що збоченець вже має судимості. Так, він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а на початку вересня - буквально за кілька днів до нинішнього інциденту в школі - вийшов з в'язниці, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

У поліції розповіли, що 15 вересня отримали повідомлення від матері 8-річної дівчинки про те, що в школі на проспекті Лісовому 17В у школі №147 стосовно її 8-річної дочки зловмисник скоїв розпусні дії.

Так, чоловік зайшов до навчального закладу і в туалеті змусив дівчинку роздягнутися. Як уточнила директор школи, педофіл розповідав, що він нібито фотограф, і шукає моделей для зйомки.

Поліція оголосила чоловіка в розшук, а також було поширене фото підозрюваного з його даними.

"Після опитування потерпілого і свідків ми з'ясували, що під час перерви школярка зайшла в туалет, де знаходився невідомий. Залякуючи дитину, чоловік вчинив щодо неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів, які намагалися затримати правопорушника, але він втік", - розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції міста Києва Андрій Табала.

Правоохоронець зазначив, що завдяки записам з камер відеоспостереження менш ніж за добу вдалося встановити особу нападника, а також провести комплекс розшукових заходів.

Оперативники провели затримання підозрюваного на вокзалі, коли він намагався виїхати з Києва.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 КК (вчинення розпусних дій щодо малолітнього).

Наразі затриманому готують повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві затримали педофіла, який напав на 8-річну дівчинку в школі (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)