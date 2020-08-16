Висадити не мають права: українцям пояснили, що робити, якщо забули квиток

Забув квиток на поїзд - що робити (фото: pixabay.com)

Експерти поділилися цікавим варіантом розв'язання проблеми

Бувають ситуації, коли дуже поспішаєш на поїзд і в кінцевому підсумку розумієш, що квитка в сумці немає. Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов запевняє, що в цьому немає нічого страшного, передає "Україна-24".

Пасажири, які при посадці на поїзд забули взяти з собою квиток або роздрукувати його, можуть запросто вирішити виниклу проблему. При цьому можна навіть не побоюватися, що Вас висадять.

"Часто таке буває - всі прощаються, цілуються, людина поїхала у поїзді, а квиток залишився у проводжаючих. Не переживайте - згідно з правилами перевезення пасажирів, необхідно, щоб люди, які вас проводжають, звернулися до начальника станції та повідомили про проблему, що квиток у них. Вони зв'яжуться з начальником поїзда, і на найближчій станції можна буде відновити квиток", - прокоментував Несміянов.

А ось якщо залізничний квиток був загублений, насамперед потрібно згадати, яким способом Ви його купували. Це відіграє важливу роль у питанні відновлення документа. В Україні купити залізничний квиток можна через інтернет на відповідному сайті за допомогою сервісу Приват24 або в касах Укрзалізниці.

Якщо ви придбали перевізний документ через інтернет або Приват24 - є можливість відновити його швидко та самостійно. А ось з документом, який Ви купили в касі, справа йде гірше. Такі квитки, як правило, не дублюються.

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