Журналисты инсценировали нападение в поезде: как отреагировали проводники

Журналисты инсценировали нападение в поезде (коллаж РБК-Украина)

Журналисты решили провести эксперимент, чтобы выяснить, как будут реагировать проводники после резонансного инцидента

Журналисты инсценировали несколько нападений в поезде после резонансного инцидента в купе поезда Мариуполь-Киев. Журналисты поехали в трех разных поездах – из Киева в Мариуполь, Одессу и Ивано-Франковск. Среди ночи съемочные группы имитировали нападения на пассажиров, как это было с Луговой. О том, как отреагировали проводники – читайте ниже.

Как сообщается, съемочные группы работали вместе с артистами.

"Мы решили проверить, как теперь, после известного на всю страну нападения в поезде, проводники реагируют на подобные ситуации - что делают, куда звонят, какие средства имеют. Журналисты решились на рискованный эксперимент: три съемочных группы вместе с артистами в трех поездах воссоздадут похожие инциденты", - рассказала участница эксперимента и журналистка "Украина 24".

Итоги эксперимента были неожиданными. В поезде, следовавшем в Ивано-Франковск, проводница отреагировала моментально и встала на защиту журналистки, но пассажир тут был хоть и "выпивший", но не агрессивный.

В поезде, курсировавшем из Одессы в Киев журналисты сымитировали домогательство. Журналистка начала кричать, после чего прибежала проводница, но она впала в шоковое состояние, увидев "буйного" мужчину. Чтобы ее не пугать, журналисты прекратили провокацию. По ее словам, она "не имеет права вставать между пассажирами".

Журналистка и актер воссоздали тот самый резонансный инцидент в поезде Мариуполь-Киев. На крик вышли пассажиры. Люди отреагировали в 3 часа ночи. Проводники пытались вмешаться, пока актер не сказал, что "это моя жена", тогда они растерялись, но пытались задержать "нападающего". Эксперимент остановили после звонка проводницы в полицию.

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