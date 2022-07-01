UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как вырастить прекрасные розы? Закопайте рядом с ними один предмет

Фото: Зачем в вазон с розами закапывают гвоздь (freepic.com)
Автор: Styler

Очень многие люди выращивают прекрасные розы не только в саду, но и в вазонах. Такие цветы радуют глаз и придают настроение. Но есть одна хитрость, которая позволит цветам великолепно расти.

В материале Styler читайте, для чего в горшок с растениями нужно закопать гвоздь.

Зачем в землю закапывают гвоздь

Дело в том, что когда гвоздь находится в земле, он обеспечивает почву железом. Именно этот фактор очень благоприятен для полноценного развития растений.

Розы нуждаются в железе, особенно в период формирования бутонов. Бывалые огородники и садоводы советуют прикапывать ржавые гвозди в клумбу в это время.

Когда вы поливаете вазон - закопанный гвоздь, естественно, покрывается ржавчиной. Это позволяет железу выделяться постепенно и в достаточном цветку количестве.

Как правильно закопать гвоздь

Для начала установите железный гвоздь максимально близко к корням растения. Потом засыпьте землей.

Также вы можете поступать подобным образом и на открытом участке земли. Но тогда возьмите больше гвоздей и заройте их возле каждого куста с розами.

Если вы сделаете все по описанному методу - цветы получают необходимую подпитку и защиту от заболеваний, а их цветение порадует вас неоднократно.

Как мы ранее писали, клещи быстро покинут ваш огород, если вы посадите эти растения.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как защитить свой огород во время сильной жары и в какое время его можно поливать.

Читайте РБК-Украина в Google News
цветы