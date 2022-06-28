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Клещи быстро покинут ваш огород, если вы посадите эти растения

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 20:47
Клещи быстро покинут ваш огород, если вы посадите эти растения Фото: Какие растения помогут избавиться от клещей на огороде (pixabay-com)
Автор: Анна Шиканова

На огородах и в садах насекомые приносят много неприятностей. И если колорадские жуки и тля охотятся только на ваши растения, то клещи опасны для животных и человека. И да, клещи любят огороды и сады, так как там для них достаточно влаги.

Какие растения отпугнут опасных клещей от вашего участка - читайте в материале ниже.

Клещи - опасные насекомые и заметить их в листве практически невозможно. Самые активные периоды для клещей - с конца апреля до середины июля. И в последние годы на этих насекомых жалуются почти весь теплый сезон. А все потому что клещи любят влагу.

Они могут покусать домашних животных, скот и человека. И заметить этот укус можно не сразу, а только через несколько дней. Самая большая опасность клещей в том, что они являются переносчиками различных заболеваний.

Чтобы прогнать опасных клещей с вашего огорода достаточно посадить растения, которые им не нравятся.

Фасоль

Это растение отлично справляется с защитой участка от разных насекомых. Лимская фасоль отлично отпугивает комаров, мошек и клещей.

Полынь

Удивительно полезное растение, которое имеет острый запах. Полынь отпугивает не только клещей, но и большинство огородных вредителей. А еще рядом с полынью никогда не будет блох. Лучше всего она растет в тени и на солнечных грядках.

Гвоздика

Запах гвоздики способен отпугнуть клещей от вашего участка надолго - они его не переносят. А еще гвоздика спасет ваши растения от многих других вредителей.

Герань

Это растение защитит надежно от клещей, комаров и мошек. Неприхотливый цветок приживется на любом участке, а пользу принесет огромную.

Бархатцы

У этих цветочков очень стойкий и приятный аромат, но вот клещам и многим другим насекомым он настолько не нравится, что уже через 5 минут они сбегут с вашего участка.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как защитить свой огород во время сильной жары и в какое время его можно поливать.

А еще мы писали о том, какие народные средства защитят огород от колорадского жука.

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