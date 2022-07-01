RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виростити прекрасні троянди? Закопайте поруч з ними один предмет

Фото: навіщо в вазон з трояндами закопують цвях (freepic.com)
Автор: Styler

Дуже багато людей вирощують прекрасні троянди не тільки в саду, але і в вазонах. Такі квіти радують око і надають настрій. Але є одна хитрість, яка дозволить квітам чудово рости.

У матеріалі Styler читайте, для чого в горщик з рослинами потрібно закопати цвях.

Навіщо в землю закопують цвях

Річ у тому, що коли цвях знаходиться в землі, він забезпечує грунт залізом. Саме цей фактор дуже сприятливий для повноцінного розвитку рослин.

Троянди потребують залізо, особливо в період формування бутонів. Бувалі городники й садівники радять прикопувати іржаві цвяхи в клумбу в цей час.

Коли ви поливаєте вазон - закопаний цвях, природно, покривається іржею. Це дозволяє залізу виділятися поступово і в достатній квітці кількості.

Як правильно закопати цвях

Для початку встановіть залізний цвях максимально близько до коріння рослини. Потім засипте землею.

Також ви можете таке зробити і на відкритій ділянці землі. Але тоді візьміть більше цвяхів і зарийте їх біля кожного куща з трояндами.

Якщо ви зробите все за описаним методом - квіти отримують необхідне підживлення і захист від захворювань, а їх цвітіння порадує вас неодноразово.

Як ми раніше писали, кліщі швидко покинуть ваш город, якщо ви посадите ці рослини.

До речі, раніше ми розповідали про те, як захистити свій город під час сильної спеки і в який час його можна поливати.

Читайте РБК-Україна в Google News
цветы