Як виростити прекрасні троянди? Закопайте поруч з ними один предмет

Навіщо в землю закопують цвях

Річ у тому, що коли цвях знаходиться в землі, він забезпечує грунт залізом. Саме цей фактор дуже сприятливий для повноцінного розвитку рослин.

Троянди потребують залізо, особливо в період формування бутонів. Бувалі городники й садівники радять прикопувати іржаві цвяхи в клумбу в цей час.

Коли ви поливаєте вазон - закопаний цвях, природно, покривається іржею. Це дозволяє залізу виділятися поступово і в достатній квітці кількості.

Як правильно закопати цвях

Для початку встановіть залізний цвях максимально близько до коріння рослини. Потім засипте землею.

Також ви можете таке зробити і на відкритій ділянці землі. Але тоді візьміть більше цвяхів і зарийте їх біля кожного куща з трояндами.

Якщо ви зробите все за описаним методом - квіти отримують необхідне підживлення і захист від захворювань, а їх цвітіння порадує вас неодноразово.