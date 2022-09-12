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Выращиваем микрозелень дома: способы с бумагой, ватой и марлей

Фото: как выращивать микрозелень в домашних условиях (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Микрозелень (микрогрин) обладает уровнем питательных веществ в десятки раз выше, чем у взрослых растений. Помимо этих особенностей, продукт пользуется популярностью также как визуальный, и вкусовой компонент в блюдах. Еще один плюс - относительная легкость выращивания.

Различные способы вырастить микрозелень в домашних условиях описаны на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

  • Микрогрин на бумаге

Вот способ выращивания микрозелени на бумаге, или же можно взять для этого бумажные полотенца.

Для начала смачиваем бумагу и укладываем ее на дно лотка таким образом, чтобы семена не находились в воде. Этот лоток следует накрыть прозрачным укрытием, после чего поместить в хорошо освещаемое место.

  • Микрозелень с ватой

Тут может быть как обычная вата, так и ватные диски. Нужно уложить их на дно емкости, предварительно увлажнив. Сверху на такую вату следует положить семена, которые тоже перед этим были замочены в воде.

После емкость нужно укрыть - и так до появления всходов. Не забывайте проводить опрыскивания на регулярной основе, чтобы вата не высыхала.

  • Способ с марлей

Марлю нужно сложить в несколько раз, после чего смочить в воде. На нее выкладываются семена. После следует применять обычный уход.

Когда зелень вырастет, ее можно извлечь с корнями, которые имеют большую пищевую ценность.

Напомним, ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной осенью, и какие эффективные натуральные удобрения можно использовать для этого.

А также писали, зачем опытные садоводы подливают в горшки с цветами чай.

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