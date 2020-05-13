Как вырабатывается коллективный иммунитет: Комаровский дал ответ

Доктор Комаровский рассказал украинцам, что такое коллективный иммунитет и как он вырабатывается. Суть коллективного иммунитета в том, что если в популяции 95% людей устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается.

По теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше, то инфекционный процесс прекращается. Если 95% имеют иммунитет, то те 5%, которым нельзя по каким-то причинам сделать прививку или для которых болезнь представляет смертельную опасность, защищены.

"Если мы все повстречаемся с коронавирусом - а это рано или поздно все равно случится - то этот вирус перестанет циркулировать: он просто не сможет передаваться от человека к человеку, потому что у всех будет иммунитет", - отметил Евгений Комаровский на своем сайте.

Таким образом, по словам эксперта, коллективный иммунитет - это ситуация, когда абсолютное большинство человеческой популяции имеет иммунитет к возбудителю, который может жить только в организме человека, и он перестает циркулировать и представлять опасность для человеческого общества.

Если рассмотреть коллективный иммунитет, на примере кори, то вирус кори может размножаться только в организме человека и больше нигде. Если у человека есть иммунитет к кори: он или переболел корью, или ему сделали прививку от кори. Если вирус попал к человеку с иммунитетом от человека, который болен, то он не размножается. Если же вирус попал к другому такому же человеку, привитому или переболевшему, он тоже не размножается.

"И если на земном шаре в течение нескольких лет, например, не было ни одного случая натуральной оспы, вирус которой живет только в организме человека, то это значит, что вирус исчез, натуральной оспы больше нет. Мы ее победили, теперь вакцинироваться от нее не нужно. Мы бы и корь победили, если бы смогли всем сделать прививки", - добавил Комаровский.

Напомним, что Евгений Комаровский развеял популярный миф о коронавирусе.