Як виробляється колективний імунітет: Комаровський дав відповідь

Доктор Комаровський розповів українцям, що таке колективний імунітет і як він виробляється. Суть колективного імунітету в тому, що якщо в популяції 95% людей стійкі до конкретного збудника, то циркуляція цієї інфекції припиняється.

З теорії ймовірностей, якщо тільки один з 20 може стати джерелом інфекції й передати його далі, то інфекційний процес припиняється. Якщо 95% мають імунітет, то ті 5%, яким не можна з якихось причин зробити щеплення або для яких хвороба представляє смертельну небезпеку, захищені.

"Якщо ми всі зустрінемось з коронавірусом - а це рано чи пізно все одно станеться - то цей вірус перестане циркулювати: він просто не зможе передаватися від людини до людини, тому що у всіх буде імунітет", - зазначив Євген Комаровський на своєму сайті.

Таким чином, за словами експерта, колективний імунітет - це ситуація, коли абсолютна більшість людської популяції має імунітет до збудника, який може жити тільки в організмі людини, і він перестає циркулювати та становити небезпеку для людського суспільства.

Якщо розглянути колективний імунітет, на прикладі кору, то вірус кору може розмножуватися тільки в організмі людини і більше ніде. Якщо у людини є імунітет до кору: вона або перехворіла на кір, або їй зробили щеплення від кору. Якщо вірус потрапив до людини з імунітетом від людини, яка хвора, то він не розмножується. Якщо ж вірус потрапив до іншої такої ж людині, у якої є щеплення або яка перехворіла, він теж не розмножується.

"І якщо на земній кулі протягом кількох років, наприклад, не було жодного випадку натуральної віспи, вірус який живе тільки в організмі людини, то це означає, що вірус зник, натуральної віспи більше немає. Ми її перемогли, тепер вакцинуватися від неї не потрібно. Ми б і кір перемогли, якби змогли всім зробити щеплення", - додав Комаровський.

Нагадаємо, що Євген Комаровський розвіяв популярний міф про коронавірус.