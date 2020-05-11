Комаровский назвал главный симптом коронавируса: поражает половину людей

Доктор Комаровский рассказал о главном признаке коронавируса (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский назвал самый распространенный симптом

Доктор Комаровский рассказал украинцам о самом распространенном симптоме коронавируса, по которому с почти 100% уверенностью можно сказать, что у вас COVID-19. Известный украинский педиатр отмечает, что 50% инфицированных сообщают о потере у них обоняния и вкуса. Об этом медик рассказал на своем последнем видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Он отметил, что люди сразу начинают осознавать, что с ними, что-то не так после потери вкусовых качеств у еды.

"Мы уже рассказывали о таких показательных симптомах коронавирусной инфекции, как отсутствие вкуса или понижение вкуса и обоняния. Чем активнее обращается внимание на этот симптом, тем больше бросается в глаза то, что его частота ну просто огромная", — сказал он.

По его словам, более 50% больных коронавирусом отмечают ухудшение обоняния и почти половина имеет проблемы со вкусом.

Доктор Комаровский назвал главный симптом коронавируса (YouTube)

Напомним также, что основными симптомами коронавируса являются повышение температуры, слабость в теле, кашель, сильная усталость.

Как ранее мы писали, дети начали умирать от загадочного синдрома. Многие из этих маленьких пациентов не имели респираторных симптомов, характерных для коронавируса, но у каждого из них тест показал наличие COVID-19.