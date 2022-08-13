Выпускница-рекордсменка дала советы, которые помогут сдать мультитест на 600 баллов

Анна Дойничко из Ровно получила максимальный результат по 3 предметам по итогам сдачи национального мультипредметного теста, что является упрощенным аналогом ВНО. Выпускница школы и будущая студентка вуза рассказала о тестировании и дала советы по подготовке к экзаменам.

Девушка набрала по 200 баллов по математике, украинскому языку и истории, при этом признается, что последний предмет стал для нее самым тяжелым, поскольку не должна была его сдавать.

"Я хотела сдавать английский язык, поскольку там был выбор на ВНО. А самым легким был, наверное, математика", - отметила Анна и добавила, что сама она "более технический человек".

Тяжелее всего для выпускницы на этой сессии НМТ был период ожидания в кабинете и опасения, что начнется воздушная тревога. Ведь если сигналы оповещения об угрозе с воздуха будут продолжительными, что тестирование бы перенесли на август.

"Нам повезло - ее не было. Но началась через 5 минут после окончания теста", - вспоминает девушка.

Выпускница ровенской школы Анна Дойничко получила максимальный результат на НМТ (фото: suspilne.media)

Как рассказывает о своей уже бывшей ученице классный руководитель Зоя Правдюк, сама она была уверена в таком результате Анны, золотой медалистки, которая занимала призовые места в конкурсах и школьных олимпиадах.

К НМТ девушка готовилась без репетиторов. Выпускница объясняет, что в школе ей предоставили для этого достаточную базу.

Советы от выпускницы-рекордсменки по сдаче мультитеста

Также Анна поделилась некоторыми рекомендациями относительно подготовки к экзаменам, которые следует соблюдать:

Проходить тесты прошлых лет.

Верить в себя - самое главное.

Просто анализировать свои ошибки, когда ты их делаешь - они действительно запоминаются.

Уделять внимание себе, так как моральное здоровье важнее, чем любой результат.

Хорошие результаты возможны только тогда, когда подготовка не занимает все твое время.

Кстати, подала Анна документы на поступление в Киево-Могилянскую академию и столичный Университет имени Шевченко.

Видео: выпускница из Ровно Анна Дойничко поделилась советами, которые помогут сдать НМТ на лучший результат