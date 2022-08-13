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Выпускница-рекордсменка дала советы, которые помогут сдать мультитест на 600 баллов

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Суббота 13 августа 2022 12:54
Выпускница-рекордсменка дала советы, которые помогут сдать мультитест на 600 баллов Коллаж РБК-Украина: одна из лучших выпускниц Украины дала советы о подготовке к НМТ
Автор: Владимир Костырин

Анна Дойничко из Ровно получила максимальный результат по 3 предметам по итогам сдачи национального мультипредметного теста, что является упрощенным аналогом ВНО. Выпускница школы и будущая студентка вуза рассказала о тестировании и дала советы по подготовке к экзаменам.

Об этом передает "Суспільне".

Девушка набрала по 200 баллов по математике, украинскому языку и истории, при этом признается, что последний предмет стал для нее самым тяжелым, поскольку не должна была его сдавать.

"Я хотела сдавать английский язык, поскольку там был выбор на ВНО. А самым легким был, наверное, математика", - отметила Анна и добавила, что сама она "более технический человек".

Тяжелее всего для выпускницы на этой сессии НМТ был период ожидания в кабинете и опасения, что начнется воздушная тревога. Ведь если сигналы оповещения об угрозе с воздуха будут продолжительными, что тестирование бы перенесли на август.

"Нам повезло - ее не было. Но началась через 5 минут после окончания теста", - вспоминает девушка.

Выпускница-рекордсменка дала советы, которые помогут сдать мультитест на 600 баллов

Выпускница ровенской школы Анна Дойничко получила максимальный результат на НМТ (фото: suspilne.media)

Как рассказывает о своей уже бывшей ученице классный руководитель Зоя Правдюк, сама она была уверена в таком результате Анны, золотой медалистки, которая занимала призовые места в конкурсах и школьных олимпиадах.

К НМТ девушка готовилась без репетиторов. Выпускница объясняет, что в школе ей предоставили для этого достаточную базу.

Советы от выпускницы-рекордсменки по сдаче мультитеста

Также Анна поделилась некоторыми рекомендациями относительно подготовки к экзаменам, которые следует соблюдать:

  • Проходить тесты прошлых лет.
  • Верить в себя - самое главное.
  • Просто анализировать свои ошибки, когда ты их делаешь - они действительно запоминаются.
  • Уделять внимание себе, так как моральное здоровье важнее, чем любой результат.
  • Хорошие результаты возможны только тогда, когда подготовка не занимает все твое время.

Кстати, подала Анна документы на поступление в Киево-Могилянскую академию и столичный Университет имени Шевченко.

Видео: выпускница из Ровно Анна Дойничко поделилась советами, которые помогут сдать НМТ на лучший результат

Напомним, что в Украине проведут специальную сессию национального мультитестирования для тех, кто не успел поучаствовать в прошлых сессиях.

А также перед этим мы рассказывали о лучших выпускниках Украины, которые сдали НМТ на 600 баллов.

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