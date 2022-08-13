Випускниця-рекордсменка дала поради, які допоможуть скласти мультитест на 600 балів

Анна Дойничко з Рівного отримала максимальний результат з 3 предметів за підсумками складання національного мультипредметного тесту, що є спрощеним аналогом ЗНО. Випускниця школи та майбутня студентка вишу розповіла про тестування та дала поради щодо підготовки до іспитів.

Дівчина набрала по 200 балів з математики, української мови та історії, при цьому зізнається, що останній предмет став для неї найважчим, оскільки не повинна була його складати.

"Я хотіла здавати англійську мову, оскільки там був вибір на ЗНО. А найлегшою була, напевно, математика", - зазначила Анна і додала, що сама вона "більш Технічна людина".

Найважче для випускниці на цій сесії НМТ був період очікування в кабінеті та побоювання, що почнеться повітряна тривога. Адже якщо сигнали оповіщення про загрозу з повітря будуть тривалими, що тестування б перенесли на серпень.

"Нам пощастило - її не було. Але почалася через 5 хвилин після закінчення тесту", - згадує дівчина.

Випускниця Рівненської школи Анна Дойничко отримала максимальний результат на НМТ (фото: suspilne.media)

Як розповідає про свою вже колишню ученицю класна керівниця Зоя Правдюк, сама вона була впевнена в такому результаті Анни, золотої медалістки, яка посідала призові місця в конкурсах і шкільних олімпіадах.

До НМТ дівчина готувалася без репетиторів. Випускниця пояснює, що в школі їй надали для цього достатню базу.

Поради від випускниці-рекордсменки по складанню мультитеста

Також Анна поділилася деякими рекомендаціями щодо підготовки до іспитів, яких слід дотримуватися:

Проходити тести минулих років.

Вірити в себе - найголовніше.

Просто аналізувати свої помилки, коли ти їх робиш - вони дійсно запам'ятовуються.

Приділяти увагу собі, оскільки моральне здоров'я важливіше, ніж будь-який результат.

Хороші результати можливі тільки тоді, коли підготовка не займає весь твій час.

До речі, подала Анна документи на вступ до Києво-Могилянської академії та столичного Університету імені Шевченка.

Відео: випускниця з Рівного Анна Дойничко поділилася порадами, які допоможуть здати НМТ на кращий результат